Un informe proyecta un crecimiento de la economía en 2026 del 3% y una fuerte baja de la inflación
Un informe proyecta un crecimiento de la economía en 2026 del 3% y una fuerte baja de la inflación
Al filo de la tragedia vial en La Plata por fuerte choque entre una camioneta y una moto
¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura
Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
VIDEO.- Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
Juana Tinelli: qué dice la carta y la fuerte respuesta del empresario apuntado por la amenaza
Milei otra vez viaja a Estados Unidos, pero esta vez no se reúne con Trump: ¿Y Messi?
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
El Presupuesto local 2026: más fondos para obras y seguridad
Bendita crisis: Beto Casella se va para América, ¿y qué pasará con Edith Hermida?
La Plata está en orden: las Canarias recuperaron la corona y son nonacampeonas del Seven de la URBA
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
El Bicho reavivó una vieja polémica: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
Max y el triunfo de Gimnasia ante River: “Más que una revancha fue un gran desafío”
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Se define hoy el Súper Cartonazo: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones
El argentino Faustino Oro, avanza en la Copa del Mundo con una brillante victoria
¡Se viene la cigüeña! María Belén Ludueña confirmó que espera un hijo con Jorge Macri
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Peleas y ruidos, los dos flagelos que no dejan dormir a los platenses
El mercado y los cambios en el gabinete, con reacción dispar
El Presupuesto nacional, con una fuerte puja sobre cuándo tratarlo
Creer o reventar: Wanda Nara y Maxi López pasaron del odio y el tabú a charlas de humor y mucha risa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Beto Casella y su salida de Canal 9 después de una larga trayectoria al frente de “Bendita” -19 años-, el clásico programa nocturno que condujo durante más de dos décadas, es casi un hecho. Según confirmó Ángel de Brito en su programa, el periodista y conductor desembarcará en América TV a partir de febrero de 2026, con un nuevo proyecto en el horario de las 22 horas. Aunque el formato se mantendría en una línea similar al que lo hizo popular, no podrá utilizar el nombre “Bendita”, ya que pertenece legalmente a Canal 9.
La decisión implica un cambio fuerte para Casella y su equipo, que en gran parte lo acompañará a su nuevo destino televisivo. Sin embargo, no todos harán las valijas: Edith Hermida, histórica panelista del ciclo, tendría decidido permanecer en Canal 9, donde incluso su nombre suena como principal candidata para ocupar la conducción del nuevo “Bendita” desde enero de 2026.
#BenditoBolonqui: Luego de ausentarse el Viernes, volvió Beto Casella y Edith al panel de #Bendita.— foromedios (@forofms) November 3, 2025
Luego de explicar por qué faltó, Beto no dejó pasar la oportunidad de tirarle un palito Edith:
"Todavía estoy un poco Kiko, me han hecho una operación y por eso estoy un poco… pic.twitter.com/YXwHQNjcmV
En medio de estos movimientos, Casella y Hermida protagonizaron un tenso y divertido cruce al aire. “Yo me voy a mandar a mudar de acá y sabés cómo me van a extrañar, ¿no?”, lanzó él con ironía. Hermida respondió sin filtro: “No te vas una mierd…”. Casella redobló: “Yo te saqué del barro, quedate en el barro. Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá”. El intercambio, entre risas y picante, reflejó el clima de transición que se vive en el programa.
Mientras tanto, desde la producción de Canal 9 aseguran que “Bendita” continuará al aire con un formato renovado y que Hermida podría asumir un rol protagónico en esta nueva etapa. Del otro lado, América TV apuesta a que la llegada de Casella y su equipo revitalice su pantalla nocturna.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí