Bendita crisis: Beto Casella se va para América, ¿y qué pasará con Edith Hermida?

Beto Casella y su salida de Canal 9 después de una larga trayectoria al frente de “Bendita” -19 años-, el clásico programa nocturno que condujo durante más de dos décadas, es casi un hecho. Según confirmó Ángel de Brito en su programa, el periodista y conductor desembarcará en América TV a partir de febrero de 2026, con un nuevo proyecto en el horario de las 22 horas. Aunque el formato se mantendría en una línea similar al que lo hizo popular, no podrá utilizar el nombre “Bendita”, ya que pertenece legalmente a Canal 9.

La decisión implica un cambio fuerte para Casella y su equipo, que en gran parte lo acompañará a su nuevo destino televisivo. Sin embargo, no todos harán las valijas: Edith Hermida, histórica panelista del ciclo, tendría decidido permanecer en Canal 9, donde incluso su nombre suena como principal candidata para ocupar la conducción del nuevo “Bendita” desde enero de 2026.

#BenditoBolonqui: Luego de ausentarse el Viernes, volvió Beto Casella y Edith al panel de #Bendita.



Luego de explicar por qué faltó, Beto no dejó pasar la oportunidad de tirarle un palito Edith:



"Todavía estoy un poco Kiko, me han hecho una operación y por eso estoy un poco… pic.twitter.com/YXwHQNjcmV — foromedios (@forofms) November 3, 2025

En medio de estos movimientos, Casella y Hermida protagonizaron un tenso y divertido cruce al aire. “Yo me voy a mandar a mudar de acá y sabés cómo me van a extrañar, ¿no?”, lanzó él con ironía. Hermida respondió sin filtro: “No te vas una mierd…”. Casella redobló: “Yo te saqué del barro, quedate en el barro. Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá”. El intercambio, entre risas y picante, reflejó el clima de transición que se vive en el programa.

Mientras tanto, desde la producción de Canal 9 aseguran que “Bendita” continuará al aire con un formato renovado y que Hermida podría asumir un rol protagónico en esta nueva etapa. Del otro lado, América TV apuesta a que la llegada de Casella y su equipo revitalice su pantalla nocturna.