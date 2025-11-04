Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Adorni negó más cambios en el Gabinete y respondió las críticas de Macri

"Me llamó la atención", aseguró el flamante jefe de Gabinete

Adorni negó más cambios en el Gabinete y respondió las críticas de Macri
4 de Noviembre de 2025 | 11:10

Escuchar esta nota

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo hoy que le sorprendieron las críticas del ex presidente Mauricio Macri por su designación en el cargo y afirmó que a sus colaboradores los elige “el Presidente”.

Macri consideró a Adorni como un funcionario sin experiencia para ocupar el lugar que dejó Guillermo Francos y el vocero presidencial dijo: “Me llamó la atención. Es su opinión, pero la verdad es que es un tema de segundo orden porque el Gabinete lo elige el Presidente”.

“Yo le tomo el desafío para ver cómo me va. Ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función, sea cuando sea, lo llamaré y le diré: ‘Viste que estabas equivocado'”, sostuvo Adorni.

Asimismo, se refirió a las posturas que deben cumplir los ex mandatarios una vez que ya no están en ejercicio y subrayó la tarea de “colaborar con el Gobierno de turno”.

“Sea cual sea el color político y sean cuales sean las diferencias, tienen que tratar de empujar para adelante”, agregó.

Para cerrar, Adorni indicó que la publicación de Macri “no iba en esa línea” (en la de sumar a la gestión de Milei), pero insistió en que “tiene la libertad de opinar lo que le parezca”.

Por otra parte, descartó que se vayan a realizar más cambios en el Gabinete más allá de las salidas de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, quienes asumirán como legisladores.

