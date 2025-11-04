Adorni negó más cambios en el Gabinete y respondió las críticas de Macri

Un informe proyecta un crecimiento de la economía en 2026 del 3% y una fuerte baja de la inflación
"Me llamó la atención", aseguró el flamante jefe de Gabinete
El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo hoy que le sorprendieron las críticas del ex presidente Mauricio Macri por su designación en el cargo y afirmó que a sus colaboradores los elige “el Presidente”.
Macri consideró a Adorni como un funcionario sin experiencia para ocupar el lugar que dejó Guillermo Francos y el vocero presidencial dijo: “Me llamó la atención. Es su opinión, pero la verdad es que es un tema de segundo orden porque el Gabinete lo elige el Presidente”.
“Yo le tomo el desafío para ver cómo me va. Ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función, sea cuando sea, lo llamaré y le diré: ‘Viste que estabas equivocado'”, sostuvo Adorni.
Asimismo, se refirió a las posturas que deben cumplir los ex mandatarios una vez que ya no están en ejercicio y subrayó la tarea de “colaborar con el Gobierno de turno”.
“Sea cual sea el color político y sean cuales sean las diferencias, tienen que tratar de empujar para adelante”, agregó.
Para cerrar, Adorni indicó que la publicación de Macri “no iba en esa línea” (en la de sumar a la gestión de Milei), pero insistió en que “tiene la libertad de opinar lo que le parezca”.
Por otra parte, descartó que se vayan a realizar más cambios en el Gabinete más allá de las salidas de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, quienes asumirán como legisladores.
