Cristiano Ronaldo reavivó una vieja polémica: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"

El eterno debate sobre la supremacía en el fútbol volvió a encenderse, esta vez por boca de uno de sus protagonistas. En un avance de su "mayor entrevista personal" con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo abordó sin rodeos la comparación con Lionel Messi.

Ante la pregunta directa del periodista: “Dicen que Messi es mejor que tú, ¿qué opinas?”, el astro portugués fue contundente y despojado de falsa modestia.

"No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde", disparó el Bicho, como le dicen en España.

Con estas declaraciones, el delantero del Al-Nassr zanjó —al menos para él— la discusión que divide a millones de aficionados globalmente.

La entrevista completa, que se emitirá el 4 de noviembre, también mostró la reacción de Cristiano a las críticas de terceros. Morgan recordó que su excompañero en el Manchester United, Wayne Rooney, había opinado que Messi era superior. La respuesta de CR7 demostró su indiferencia: “No me supone ningún problema”.

El adelanto también incluyó un momento de humor financiero. Cuando se le preguntó sobre haberse convertido en el primer deportista multimillonario hace unas semanas, el portugués respondió entre risas: "No es cierto, me convertí en multimillonario hace muchos años".

A pesar de la firmeza de Cristiano, la rivalidad entre él y Messi seguirá siendo el combustible de charlas en cada rincón del planeta fútbol.