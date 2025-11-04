VIDEO.- Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
VIDEO.- Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
El Presupuesto local 2026: más fondos para obras y seguridad
¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
Juana Tinelli: qué dice la carta y la fuerte respuesta del empresario apuntado por la amenaza
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
VIDEO.- El Bicho reavivó una vieja polémica: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
Se define hoy el Súper Cartonazo: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones
El argentino Faustino Oro, avanza en la Copa del Mundo con una brillante victoria
¡Se viene la cigüeña! María Belén Ludueña confirmó que espera un hijo con Jorge Macri
Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Peleas y ruidos, los dos flagelos que no dejan dormir a los platenses
El mercado y los cambios en el gabinete, con reacción dispar
El Presupuesto nacional, con una fuerte puja sobre cuándo tratarlo
Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Obtuvo un triunfo que lo consolida en el certamen
Escuchar esta nota
El prodigio argentino Faustino Oro, de tan sólo 12 años, superó con éxito la primera ronda de la XI Copa del Mundo de Ajedrez, que se disputa en Goa, India, tras vencer en una intensa serie de desempates al gran maestro croata Ante Brkic (37 años, N°221 del ranking mundial).
El duelo, que había terminado igualado 1-1 en las partidas clásicas, se definió recién en la tercera tanda de desempates, con ritmo blitz (5 minutos más 3 segundos por movimiento). Allí, el joven argentino se impuso en las dos partidas, sellando un 4-2 global y asegurando su lugar entre los 128 mejores del certamen.
Apodado por la prensa europea como el "Messi del ajedrez", Faustino expresó su felicidad tras el triunfo: “Estoy muy feliz de haberme clasificado. Fue un match muy duro contra un gran maestro experimentado”, dijo con una sonrisa.
Con este resultado, Oro es el único representante argentino que logró avanzar de ronda, ya que Ilan Schnaider y Diego Flores y quedaron eliminados. En la segunda fase, el joven talento enfrentará al gran maestro indio Santosh Vidit, de 31 años y N°27 del mundo con 2715 puntos de Elo, una verdadera prueba de fuego para el chico que descubrió el ajedrez durante la pandemia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí