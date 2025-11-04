El argentino Faustino Oro, avanza en la Copa del Mundo con una brillante victoria

El prodigio argentino Faustino Oro, de tan sólo 12 años, superó con éxito la primera ronda de la XI Copa del Mundo de Ajedrez, que se disputa en Goa, India, tras vencer en una intensa serie de desempates al gran maestro croata Ante Brkic (37 años, N°221 del ranking mundial).

El duelo, que había terminado igualado 1-1 en las partidas clásicas, se definió recién en la tercera tanda de desempates, con ritmo blitz (5 minutos más 3 segundos por movimiento). Allí, el joven argentino se impuso en las dos partidas, sellando un 4-2 global y asegurando su lugar entre los 128 mejores del certamen.

Apodado por la prensa europea como el "Messi del ajedrez", Faustino expresó su felicidad tras el triunfo: “Estoy muy feliz de haberme clasificado. Fue un match muy duro contra un gran maestro experimentado”, dijo con una sonrisa.

Con este resultado, Oro es el único representante argentino que logró avanzar de ronda, ya que Ilan Schnaider y Diego Flores y quedaron eliminados. En la segunda fase, el joven talento enfrentará al gran maestro indio Santosh Vidit, de 31 años y N°27 del mundo con 2715 puntos de Elo, una verdadera prueba de fuego para el chico que descubrió el ajedrez durante la pandemia.