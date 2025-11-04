Avanza la renovación de la avenida 38 en La Plata

VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF
VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF
La Municipalidad de La Plata avanza con la transformación de la avenida 38 en la localidad de San Carlos, una obra estratégica que forma parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano.
Actualmente, la gestión del intendente Julio Alak trabaja en la pavimentación del tramo comprendido entre las calles 143 y 149, donde se ejecutará nuevo asfalto manteniendo la doble mano simple.
Al mismo tiempo, lleva adelante los detalles finales del tramo entre 137 y 143, que contará con nueva pavimentación, rambla central, un esquema de circulación de doble calzada y forestación.
En ambos sectores se desarrollan también tareas hidráulicas complementarias que permitirán optimizar el drenaje y prevenir anegamientos y un reacondicionamiento integral de la iluminación para mejorar la seguridad y la visibilidad de la zona.
Esta intervención se enmarca en una planificación integral para la localidad, que contempla la ejecución de 216 calles, de las cuales 45 contarán con cordón cuneta, 59 con carpeta asfáltica y 112 con mejorado.
El Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano proyecta la intervención de 2 mil cuadras en toda la capital bonaerense, incorporando obras estructurales destinadas a conformar un sistema vial más eficiente, confortable y seguro.
Además, impulsa mejoras integrales del entorno urbano con el objetivo de potenciar la calidad de vida de los vecinos, optimizar los accesos a áreas productivas y reforzar el mantenimiento con trabajos de bacheo en arterias estratégicas.
