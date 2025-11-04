Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Avanza la renovación de la avenida 38 en La Plata

Avanza la renovación de la avenida 38 en La Plata
4 de Noviembre de 2025 | 14:41

Escuchar esta nota

La Municipalidad de La Plata avanza con la transformación de la avenida 38 en la localidad de San Carlos, una obra estratégica que forma parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano.

Actualmente, la gestión del intendente Julio Alak trabaja en la pavimentación del tramo comprendido entre las calles 143 y 149, donde se ejecutará nuevo asfalto manteniendo la doble mano simple. 

Al mismo tiempo, lleva adelante los detalles finales del tramo entre 137 y 143, que contará con nueva pavimentación, rambla central, un esquema de circulación de doble calzada y forestación.

En ambos sectores se desarrollan también tareas hidráulicas complementarias que permitirán optimizar el drenaje y prevenir anegamientos y un reacondicionamiento integral de la iluminación para mejorar la seguridad y la visibilidad de la zona.

Esta intervención se enmarca en una planificación integral para la localidad, que contempla la ejecución de 216 calles, de las cuales 45 contarán con cordón cuneta, 59 con carpeta asfáltica y 112 con mejorado.

El Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano proyecta la intervención de 2 mil cuadras en toda la capital bonaerense, incorporando obras estructurales destinadas a conformar un sistema vial más eficiente, confortable y seguro.

LE PUEDE INTERESAR

4/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Mes aniversario: ¿Cuántas diagonales hay en el casco urbano de La Plata?

LE PUEDE INTERESAR

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

Además, impulsa mejoras integrales del entorno urbano con el objetivo de potenciar la calidad de vida de los vecinos, optimizar los accesos a áreas productivas y reforzar el mantenimiento con trabajos de bacheo en arterias estratégicas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones

VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEOS.- Otra jornada manchada por la violencia escolar en La Plata: golpes en Normal 2 y corridas en el Nacional

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

VIDEOS.- Otra jornada manchada por la violencia escolar en La Plata: golpes en Normal 2 y corridas en el Nacional

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF

Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud

Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"

Max y el triunfo de Gimnasia ante River: “Más que una revancha fue un gran desafío”
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEOS.- Otra jornada manchada por la violencia escolar en La Plata: golpes en Normal 2 y corridas en el Nacional

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones

VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF

4/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Mes aniversario: ¿Cuántas diagonales hay en el casco urbano de La Plata?
Espectáculos
Baby Etchecopar estalló de furia por una fake news sobre su salud: "¡Asustan a mi familia!"
Marcela Tinayre y la tajante respuesta sobre su pelea con Juana Viale: “Es mi hija y no la invité”
Tinelli rompió el silencio por la amenaza a su hija Juanita y le apuntó al "dueño de un medio"
Fede Vigevani en Vélez: cuánto cuestan las entradas para su show despedida en Argentina
Evangelina Anderson se enojó con Wanda Nara en MasterChef: “Que se vaya”
Deportes
VIDEO. Zaniratto, tras el triunfo ante River en el Monumental: "Con orden y sacrificio pudimos sacar el partido adelante"
La Liga Profesional destacó a Insfrán y Zaniratto como los mejores de la fecha
La Plata está en orden: las Canarias recuperaron la corona y son nonacampeonas del Seven de la URBA
Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
El Bicho reavivó una vieja polémica: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
Policiales
Entre Ríos: un hombre festejaba su jubilación y un vecino lo asesinó con una escopeta
Alcoholizado, chocó contra una cabina de gas en La Plata y está grave
Está grave la pareja de la joven que murió quemada en Berisso
VIDEO. Maltrato animal en La Plata: detuvieron al hombre que atacó a escopetazos a sus perros tras el pedido de una fiscal
Volvía de una financiera con un policía retirado y los asaltaron en Capital Federal: un motochorro muerto
Información General
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Cómo evitar caer en las garras de los estafadores
Para el 2050 podrían duplicarse las muertes por calor en Latinoamérica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla