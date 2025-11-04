Fede Vigevani en Vélez: cuánto cuestan las entradas para su show despedida en Argentina

VIDEOS.- Otra jornada manchada por la violencia escolar en La Plata: golpes en Normal 2 y corridas en el Nacional
Escuchar esta nota
Después de recorrer nueve países y vender más de 800 mil entradas en un año y medio, Fede Vigevani anunció el cierre de su exitoso espectáculo “El Mundo de Fede Vigevani”, que se despedirá con una gran función el 22 de diciembre de 2025 en el Estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield) .
El creador uruguayo, con más de 70 millones de suscriptores en YouTube, llega con una puesta escénica que mezcla música, humor, desafíos y momentos interactivos. Además, participarán Ian Lucas, Club Misterio, Los Vecinos y Los Fachas, prometiendo una noche llena de emociones y sorpresas .
Las entradas se encuentran disponibles a través de Enigma tickets, con preventa exclusiva para clientes Galicia Visa desde el 4 de noviembre y venta general a partir del 7 de noviembre, ambos a las 10:00 hs
Según el mapa de ubicaciones, los precios oscilan entre:
- Platea lateral (sectores C, D, E, Q, R y S): $100.000 a $110.000
- Sectores VIP (A, G, M, N, P, T, U, etc.): $95.000 a $105.000
- Sectores VIP premium (B, C, D, I, J, K, Y, Z): $110.000 a $120.000
Fede Vigevani llega a Buenos Aires luego de presentarse en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Cancún y Montevideo, en una gira producida por Impronta Music y Fénix Entertainment Group, que lo consolidó como uno de los artistas más convocantes del entretenimiento hispano .
La función en Vélez marcará el final de “El Mundo de Fede Vigevani” y una gran celebración para su comunidad de fans, que lo sigue día a día en redes sociales.
