Quedó confirmada la fecha de estreno del documental de Lali Espósito, los detalles y el tráiler 

Netflix anunció el lanzamiento del tráiler oficial de "Lali: la que le gana al tiempo", una película documental de producción argentina que investiga sobre el proceso de transformación personal y artístico de la cantante Lali Espósito.

El filme culmina con su regreso a los escenarios y estará disponible en la plataforma de streaming a nivel mundial el próximo 4 de diciembre.

El mencionado documental ofrece una mirada inédita a la vida de Lali y recorre a la artista desde una etapa de profunda introspección hasta el reencuentro con su público.

Allí, Lali se convierte en la primera artista mujer argentina en agotar el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

"Lali: la que le gana al tiempo" es una búsqueda que intenta captar la esencia de una artista que evoluciona profesionalmente y que se conecta de manera más profunda con su música.

La película presenta material de archivo personal y exclusivo, también incluye testimonios íntimos de su círculo cercano, revelando las decisiones, los miedos y la pasión que impulsaron su proceso creativo y su evolución artística.

Por último, bueno es saber que, la dirección de la película documental está a cargo de Lautaro Espósito, quien ocupa un rol central en el proyecto artístico de Lali, ya que es el director artístico de su música. Desde esta posición privilegiada, Lautaro fue testigo y documentó de cerca todo el camino de vuelta de la cantante.