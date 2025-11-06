Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo hoy con la edición impresa de EL DIA

Política y Economía

Desde el Gobierno calificaron de "renovación positiva" a la nueva conducción de la CGT

Definieron como "gente capaz" a los flamantes dirigentes

Desde el Gobierno calificaron de "renovación positiva" a la nueva conducción de la CGT
6 de Noviembre de 2025 | 12:38

Escuchar esta nota

Luego de las elecciones de las nuevas autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la Casa Rosada elogiaron a los representantes del sindicalismo y se mostraron en conformidad con la flamante conducción.

Tras abrir una negociación con los gremios, con la promesa de saldar parte de los reintegros que exigieron las obras sociales sindicales, fuentes oficiales manifestaron que consideran que Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) representan “una renovación positiva”, compuesta de “gente capaz”.

“No son un actor irrelevante. Son uno de los dos principales elementos claves en el proceso de trabajo”, destacó un interlocutor con acceso al despacho presidencial.

Asimismo, no descartaron una convocatoria a las nuevas autoridades, aunque aseguraron que no hay nada planificado y que todavía no se adoptó la definición. “Son gente capaz. Es renovación largamente reclamada”, remarcaron.

Sin embargo, y pese a los cambios, desde la mesa chica del presidente Javier Milei no creen que se trate de una renovación profunda de la línea, sino más bien una continuidad, aunque aclaran que no forman parte del kirchnerismo duro.

El vínculo entre el sindicalismo y la Casa Rosada fluctuó a lo largo de los meses. Tuvo su momento de acercamiento con el hasta entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos (a través del Consejo de Mayo) y a raíz del debate por la reforma laboral también sus situaciones de tensión.

LE PUEDE INTERESAR

Causa de los Cuadernos: comenzó el juicio contra Cristina Kirchner y varios empresarios

LE PUEDE INTERESAR

Milei sugirió que el esquema de bandas del dólar continuará hasta el fin de su mandato

Durante las reuniones se debaten los temas estructurales que hacen a las reformas de segunda generación que busca impulsar el libertario. Pese a la sacralidad de los intercambios, las discusiones no son determinantes. En el Poder Ejecutivo aclaran que buscan alcanzar un consenso aunque remarcan que la definición de los proyectos es pura y exclusivamente una decisión de las autoridades libertarias.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La CGT con un nuevo triunvirato para equilibrar la interna

"Un diálogo en el que podamos ponernos de acuerdo, no de imposición", advierte la nueva conducción de la CGT
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Marcha en defensa de la niñez en la República de los Niños

Atención, mañana no habrá bancos en La Plata

Johnny Depp en La Plata

Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado

Jennifer Lawrence: “para ser actor o actriz les aconsejo tener hijos”

“Isa Kremer, la voz del pueblo”: el idish vuelve a escucharse en la Ciudad

Recomendados de cine de la semana

Marta González sigue luchando y vuelve con una comedia “esperanzadora”
+ Leidas

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

Histórico: Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina tras una definición para el infarto

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Los bancos sin atención presencial en La Plata y el país: el motivo

Platenses, ex Gimnasia y Estudiantes: los jugadores que salieron campeones en Independiente Rivadavia

VIDEO.- Murió el adolescente de 15 años que fue baleado en La Plata: insólito ritual en el Cementerio

La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

Reclamo de exjueces por la falta de movilidad jubilatoria
Últimas noticias de Política y Economía

Causa de los Cuadernos: comenzó el juicio contra Cristina Kirchner y varios empresarios

Milei sugirió que el esquema de bandas del dólar continuará hasta el fin de su mandato

Cristina: "Hoy comienza otro show"

"Un diálogo en el que podamos ponernos de acuerdo, no de imposición", advierte la nueva conducción de la CGT
Deportes
Nicolás Ramírez fue designado árbitro del Superclásico tras la picante final de la Copa Argentina
Messi, en el American Business Forum: "El empresariado me gusta, de a poquito me voy metiendo"
Platenses, ex Gimnasia y Estudiantes: los jugadores que salieron campeones en Independiente Rivadavia
Histórico: Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina tras una definición para el infarto
Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina
Espectáculos
Quedó confirmada la fecha de estreno del documental de Lali Espósito, los detalles y el tráiler 
Jorge Rial opinó sobre la crisis que atraviesa Marcelo Tinelli
Santi Talledo reveló en vivo secretos de la vida privada de Sofía Martínez
Filosas declaraciones de Yanina Latorre contra la China Suárez: polémica por la costosa cartera que le regaló Mauro Icardi
Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado
Policiales
VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
VIDEO.- En silencio y rodeada de su equipo: así llegó la jueza Julieta Makintach al inicio del jury en La Plata
VIVO.- En La Plata: arrancó el jury a Julieta Makintach, la jueza del caso Maradona imagen
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Bandera verde para la inseguridad en una nueva urbanización de City Bell
Información General
El drama de las inundaciones en la Provincia: "Las pérdidas económicas se acrecientan día a día"
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Clima: los más pobres son los que más arriesgan
La UE reducirá en un 90% las emisiones de CO2 para 2040
Los números de la suerte del Jueves 6 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla