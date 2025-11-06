Jorge Rial opinó sobre la crisis que atraviesa Marcelo Tinelli

Sabido es que la familia Tinelli transita horas difíciles. Así, los problemas financieros de Marcelo provocaron una fuerte reacción en su entorno emocional más cercano.

Todo estalló cuando Juana Tinelli decidió hacer público desde las redes que había recibido amenazas y responsabilizó a su padre por el difícil momento que le tocaba vivir.

Allí, en los medios se abrió un debate en torno a las relaciones dentro de la familia y aparecieron testimonios cruzados castigando a uno u a otro.

En este contexto Jorge Rial dijo lo suyo: "Lo veo desde dos frentes. En lo familiar no me meto por regla general y porque a mi me pasó. Como lo sufrí, no lo repetiría".

Aquí, la postura de Rial sorprendió porque el periodista estuvo más de 20 años al frente de programas donde se tratan temas de las familias del espectáculo.

Ahora, todo parece indicar que, sus vivencias personales lo llevaron a reflexionar sobre los temas que quiere tocar como periodista y los que prefiere pasar por alto.

Pero, Jorge no dejó de opinar sobre los puntos financieros que tiene a Marcelo por estos tiempos: "Tinelli contrajo muchas deudas y están todas documentadas. En un momento, Marcelo necesitaba plata y apareció una persona que se la prestó. También se puso como garante de San Lorenzo con un dinero que le prestaron y ahora se tiene que hacer cargo. Él habla de usureros pero no, son personas adultas que firmaron un contrato y ahora hay que responder".

Por último, Rial señaló: "Más allá de que no comparto las amenazas. Eso no, no está bien. Pero Marcelo se tiene que hacer cargo del dinero que le prestaron", cerró el mencionado periodista.