Filosas declaraciones de Yanina Latorre contra la China Suárez: polémica por la costosa cartera que le regaló Mauro Icardi

Recordemos que, la China Suárez fue criticada cuando publicó en sus redes una carísima cartera obsequiada por Mauro Icardi.
Así, Wanda Nara explotó contra la actriz, mientras que la panelista Yanina Latorre decidió señalar a la China.
Latorre posteo sobre la China y no tuvo piedad: "Hay una bolu... que me estuvo bardeando porque yo critiqué a la China Suárez durmiendo arriba de una cartera rosa".
Luego, agregó: "Primero que el video mío era gracioso, la cartera me la pagué yo y la China lo hace desde un lugar patético para reflejarle a Wanda Nara que su novio le regaló una cartera".
Pero, esto no fue todo, ya que la mencionada panelista disparó contra la pareja del goleador Mauro Icardi: "Me parece vacío, no tenés nada más lindo que contarle al mundo de tu vínculo", expresó Yanina.
Por su parte, los usuarios de redes también se subieron a las críticas contra Eugenia Suárez y el clima subió la temperatura.
Aquí, vale destacar que la China y Mauro Icardi se encuentran pasando un super momento en su relación amorosa.
Entonces, claro está que, los regalos no faltan y en los últimos días la China dejó ver que Icardi le obsequió una cartera de la marca Louis Vuitton: "La cartera más linda del mundo. Gracias, mi amor, por la sorpresa, te amo".
"Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había más, dije bueno, ya fue. Me lo mandó a fabricar. Llegué a casa y estaba ahí en el sillón", expresó en otra publicación que compartió en su historia de Instagram.
Para finalizar, bueno es saber que la costosa cartera es una edición limitada. Por este motivo, es que no está disponible en la página, sin embargo, una de similares características ronda en alrededor de 2.000 y 3.000 dólares.
