Policiales |La Justicia intenta determinar cómo se produjo el tiroteo ocurrido en 141 y 45. Hay un imputado

Murió el adolescente de 15 años que fue baleado en San Carlos

Sufrió tres impactos de bala y falleció tras permanecer más de cuarenta días internado. La víctima tenía antecedentes penales

Murió el adolescente de 15 años que fue baleado en San Carlos

El 22 de septiembre fue baleado en 141 y 45 / EL DIA

6 de Noviembre de 2025 | 02:04
Edición impresa

Tras más de un mes de agonía, falleció en las últimas horas Tiziano Benjamín Videla, el adolescente de 15 años que había sido baleado el pasado 22 de septiembre en el barrio San Carlos, en un hecho que desde entonces es materia de investigación judicial. El chico permanecía internado en estado delicado desde aquella noche y murió el 3 de noviembre en el Hospital San Juan de Dios, donde había sido derivado tras un largo tratamiento inicial en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

Tras el deceso, la causa -que hasta ahora estaba caratulada como “lesiones graves y abuso de arma”- se prevé que sea recaratulada, y continuará tramitándose ante la UFI N°2 de La Plata, con un imputado ya identificado: J. S. R., un joven que fue mencionado desde el comienzo en la pesquisa y que ahora enfrenta una situación procesal más comprometida.

El episodio que terminó con la vida de Tiziano ocurrió cerca de las 23.30 del 22 de septiembre en la zona de 141 y 45, cuando vecinos alertaron a las autoridades al escuchar varias detonaciones. Minutos después, personal policial encontró al menor tendido sobre la vereda, con dos heridas de arma de fuego en la espalda. A su lado se hallaron una vaina servida calibre 9 milímetros, un revólver calibre .32 y un cargador vacío, elementos que reforzaron la hipótesis de que se había producido un enfrentamiento armado.

En ese primer momento, la víctima se encontraba consciente, aunque sin poder brindar detalles de lo ocurrido. Fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn, donde se le diagnosticó una grave lesión a nivel T2 de la médula espinal, que lo dejó parapléjico del cuello hacia abajo. El parte médico difundido a comienzos de octubre confirmó que el cuadro era irreversible, aunque se mantenía estable dentro de la gravedad.

Paralelamente, los investigadores comenzaron a reconstruir los hechos a partir de cámaras de seguridad y declaraciones de vecinos. Surgió entonces el nombre de J.S.R., de 18 años, como posible implicado. A fines de septiembre, la justicia ordenó un allanamiento en la vivienda familiar del joven, donde su padre reconoció ante las autoridades que su hijo había estado involucrado en el hecho. También informó que en la casa había armas de fuego registradas y que la bicicleta que su hijo usaba no se encontraba allí porque la había dejado en su trabajo.

Durante el operativo, se secuestraron tres pistolas: una Bersa Thunder calibre .380 Plus, una Taurus G3 calibre 9 milímetros y una Bersa del mismo calibre, todas con sus respectivos cargadores y municiones. Estos elementos fueron incorporados al expediente y quedaron bajo custodia judicial.

De los informes médicos y judiciales incorporados al expediente surge que, tras varias semanas de internación en Melchor Romero, Tiziano fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde su estado se complicó progresivamente hasta su fallecimiento. Ante este panorama en las próximas semanas podrían surgir novedades en la causa, que desde un primer momento se investigdó como un presunto ajuste de cuentas.

Fuentes judiciales confirmaron además que Tiziano Videla tenía antecedentes penales en La Plata, con varias causas abiertas en distintas fiscalías por robo, encubrimiento y tenencia de armas de fuego.

 

Multimedia

El 22 de septiembre fue baleado en 141 y 45 / EL DIA

Tiziano Videla, de 15 años, la víctima fatal / redes

