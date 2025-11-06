Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo hoy con la edición impresa de EL DIA

Policiales

VIDEO.- En silencio y rodeada de su equipo: así llegó la jueza Julieta Makintach al inicio del jury en La Plata

6 de Noviembre de 2025 | 10:57

Escuchar esta nota

La jueza Julieta Makintach arribó este jueves por la mañana a la sede del Senado en La Plata en silencio y rodeada de sus abogados y asistentes, en el marco del comienzo del juicio político que podría derivar en sus destitución del cargo. El escándalo se desató tras su participación en el rodaje de un documental, a partir del juicio del caso por la muerte de Diego Maradona.

El móvil de EL DIA estuvo en el lugar en el momento en que la magistrada ingresó al histórico edificio de 7 y 49, aunque no lo hizo por la puesta principal sino por un acceso sobre la acera de la avenida.

LEA TAMBIÉN

imagen

VIVO.- En La Plata: arrancó el jury a Julieta Makintach, la jueza del caso Maradona

El jury contra la jueza Julieta Makintach, suspendida por haber intentado grabar una serie documental en las audiencias del juicio por la muerte de Diego Maradona, comenzó este jueves en un proceso de alto impacto y que podría determinar su destitución en el cargo.

El juicio político se lleva a cabo en La Plata y está a cargo de cinco miembros de la Legislatura provincial (de diversas fuerzas políticas) y cinco abogados conjueces.

Este jurado definirá si Makintach continuará o no siendo jueza, un cargo del que se encuentra actualmente suspendida por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (SCBA), a raíz de lo sucedido durante el debate por la muerte del exfutbolista.

El jury, que se estima se extenderá por cuatro o cinco jornadas, será dirigido por la jueza Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte, y contará con la acusación de la fiscal general del Departamento Judicial de Necochea, Analía Duarte, en representación de la Procuración bonaerense.

La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires ya había dispuesto semanas atrás el apartamiento preventivo de Makintach. Su abogado, Darío Saldaño, presentó entonces un escrito en el que calificó la medida como “excesiva e injustificada”, ya que regía la licencia que impuso la Suprema Corte hasta agosto y, además, la jueza esperaba que el gobernador Axel Kicillof le acepte la renuncia.

En paralelo al jury, avanza la causa penal a cargo de los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, con los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIVO.- En La Plata: arrancó el jury a Julieta Makintach, la jueza del caso Maradona
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Marcha en defensa de la niñez en la República de los Niños

Atención, mañana no habrá bancos en La Plata

Johnny Depp en La Plata

Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado

Jennifer Lawrence: “para ser actor o actriz les aconsejo tener hijos”

“Isa Kremer, la voz del pueblo”: el idish vuelve a escucharse en la Ciudad

Recomendados de cine de la semana

Marta González sigue luchando y vuelve con una comedia “esperanzadora”
+ Leidas

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

Histórico: Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina tras una definición para el infarto

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Los bancos sin atención presencial en La Plata y el país: el motivo

VIDEO.- Murió el adolescente de 15 años que fue baleado en San Carlos: insólito ritual en el Cementerio

El Pincha se prepara para otro duelo crucial

Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner

Reclamo de exjueces por la falta de movilidad jubilatoria
Últimas noticias de Policiales

Drogas, arsenal, drones y culto a Pablo Escobar en La Plata: cayó “Fer El Patrón”, presunto líder del narcomenudeo

Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores

Bandera verde para la inseguridad en una nueva urbanización de City Bell

Abuso infantil: pidieron 50 años de prisión para el profesor de básquet
Información General
El drama de las inundaciones en la Provincia: "Las pérdidas económicas se acrecientan dia a dia"
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Clima: los más pobres son los que más arriesgan
La UE reducirá en un 90% las emisiones de CO2 para 2040
Los números de la suerte del Jueves 6 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Messi, en el American Business Forum: "El empresariado me gusta, de a poquito me voy metiendo"
Platenses, ex Gimnasia y Estudiantes: los jugadores que salieron campeones en Independiente Rivadavia
Histórico: Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina tras una definición para el infarto
Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina
El Pincha se prepara para otro duelo crucial
La Ciudad
El Gobierno Infantil en la República de los Niños tuvo su última sesión del año
Hacer la VTV este jueves en La Plata, una "pesadilla": largas filas y demoras
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 6 de noviembre para aprovechar en La Plata
Jueves fresco pero con sol en La Plata: lluvias otra vez a la vista
Pedí la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Espectáculos
Santi Talledo reveló en vivo secretos de la vida privada de Sofía Martínez
Filosas declaraciones de Yanina Latorre contra la China Suárez: polémica por la costosa cartera que le regaló Mauro Icardi
Difícil momento de Marcelo Tinelli en Uruguay: angustiado, alejado de su familia y sin amigos 
Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado
Johnny Depp en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla