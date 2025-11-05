Lionel Messi, en el American Business Forum: "El empresariado me gusta, de a poquito me voy metiendo"

Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
El astro argentino Lionel Messi recordó esta noche lo que significó para él y su familia haber ganado el Mundial de Qatar 2022 y aseguró que esa obtención fue como una manera especial para “cerrar” su carrera futbolística.
Además, el “10” hizo un repaso de lo que fue su carrera desde sus inicios, en los cuales sufrió “situaciones duras” y recordó sus pasos por el Paris Saint-Germain francés y su llegada al Inter Miami estadounidense, destacando la importancia de “elegir donde uno quiere estar y poder hacerlo”.
Tuve una carrera deportiva muy larga, la sigo teniendo, y siempre tuve gente alrededor mío de confianza, que se ocupaba un poco de todo eso, pero en el último tiempo me interesé mucho más en lo que se hacía y lo que se puede hacer. El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer. El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. Estoy arrancando en esto. Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo”, destacó.
El referente de la Selección argentina fue entrevistado como parte del America Business Forum, un foro de negocios que busca generar “diálogo, inspiración y acción” para el futuro y del que también participará el presidente Javier Milei.
Se trata del primer viaje al exterior de Milei tras su triunfo en las elecciones de medio término del 26 de octubre, pero el 13º desde su asunción como mandatario. En la actualidad, el presidente afronta un proceso en el que fue determinante la asistencia financiera del Tesoro estadounidense para frenar la volatilidad de los mercados por la incertidumbre que generaba el resultado electoral.
