Santi Talledo reveló en vivo secretos de la vida privada de Sofía Martínez

En un debate sobre la simpatía futbolera de los periodistas deportivos, Santi Talledo, panelista de Nadie dice Nada, sorprendió a la audiencia de Luzu TV y a sus compañeros al asegurar: “¿Sofi Martínez? De Boca”.

El episodio fue tendencia de inmediato. Usuarios de distintas plataformas recordaron que la periodista Sofía Martínez, siempre optó por mantener en reserva cualquier referencia a su simpatía futbolera.

Pero, la declaración de Talledo fue interpretada como una confirmación de su afinidad con Boca Juniors, dato que la periodista nunca había hecho público.

Asimismo, Talledo reforzó el tono humorístico de su comentario: “Es que tiene cara de bostera”, por su parte, el resto del equipo buscaba bajar los decibeles al episodio. “No se sabe de qué cuadro es”, aseguró el panelista Marcos Giles, mientras que el conductor Nico Occhiato planteó otra alternativa: “Tiene cara de Arsenal de Sarandí”.

En las redes, todo se multiplicó y las discusiones se centraron en si la periodista realmente simpatiza con Boca Juniors o si todo se trató de un comentario casual sin mayor fundamento.

Por último, vale destacar que, Martínez sostuvo su perfil reservado, priorizando su labor profesional por encima de cualquier identificación con los colores de un club. Pero, la afirmación de Santi Talledo no solo agitó las redes, sino que también renovó el interés por descubrir aspectos menos visibles de la mencionada periodista.