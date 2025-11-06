Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO.- Caos de tránsito por una protesta que afecta la subida y la bajada de la Autopista en La Plata

Son organizaciones sociales que reclaman contra la política económica del Gobierno nacional

6 de Noviembre de 2025 | 12:56

Una protesta de organizaciones sociales en la rotonda de Diagonal 74 y 120 complicaban tanto la subida como la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires.

A raíz del corte, quienes deben viajar hacia la Ciudad de Buenos Aires pueden subir a la Autopista a través del acceso por Avenida 122, mientras que los automovilistas que circulan hacia Provincia eran desviados por el Distribuidor de Avenida 520.

El reclamo se enmarca en una jornada contra el desfinanciamiento de programas sociales, el recorte de jubilaciones y la pérdida del poder adquisitivo que, según indicaron, afectan a amplios sectores de la población.

En ese sentido, los manifestantes apuntaron contra el Gobierno nacional por llevar adelante un plan económico que "profundiza la pobreza" y "la exclusión".

"Estamos en la calle para defender los derechos de los jubilados de todos los trabajadores que hoy no llegan a fin de mes", agregaron sobre la protesta.

