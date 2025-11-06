Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Dólar: Milei sugirió que el esquema de bandas continuará hasta el fin de su mandato

"Están diseñadas para que se amplíen con el tiempo", sostuvo en declaraciones al Financial Times

Dólar: Milei sugirió que el esquema de bandas continuará hasta el fin de su mandato
6 de Noviembre de 2025 | 11:00

El presidente Javier Milei le hizo un guiño al Tesoro de los Estados Unidos, que lidera Scott Bessent, y afirmó que las bandas cambiarias están diseñadas para que se “amplíen con el tiempo”.

“El Tesoro estadounidense intervino oportunamente cuando vio una oportunidad de negocio”, sostuvo el mandatario en una entrevista al Financial Times, desde Miami.

El libertario, que participará del America Business Forum, hizo mención a la intervención del departamento estadounidense que compró pesos y anunció una línea de crédito de 20.000 millones de dólares en medio de un contexto de turbulencia cambiaria en la previa a las elecciones de medio término.

Luego de que varios economistas de Estados Unidos cuestionaran el precio del peso, se preguntó: “¿Qué cree usted que vale más? ¿El criterio de un experto que ha tenido mucho éxito y cuenta con el respaldo del Tesoro estadounidense, como Bessent o el de un grupo de ineptos locales?”.

Asimismo, anticipó que no está en los planes de la administración la modificación del sistema de bandas, cuyos límites superior e inferior se expanden un 1% cada mes, y vaticinó que en dos años la amplitud será mayor. “Las bandas están diseñadas para que se amplíen con el tiempo y llegará el momento en que ya no serán relevantes”, apostó.

En otro pasaje de su entrevista aseguró que La Libertad Avanza debe asegurarse de “matar las ideas socialistas que han arruinado el país durante 100 años” y reafirmó su programa económico. “Tenemos un programa y lo vamos a mantener”, prometió.

Consultado por los recientes cambios de Gabinete, en especial por la salida del exministro coordinador Guillermo Francos, el Presidente remarcó que la interlocución con las provincias la encabezará por el hasta entonces legislador del PRO Diego Santilli, al que presentó como “un hombre de diálogo y consenso” y se mostró dispuesto coordinar con los sectores aliados.

Por su parte, respecto a la política local, el jefe de Estado garantizó su apoyo a su par republicano Donald Trump, al que le atribuyó ser “el líder de la región”, y destacó su política internacional. “Antes, Estados Unidos se preocupaba por ayudar a los países que no eran aliados, alimentando a sus propios enemigos”, afirmó y completó: “Hoy, han dado un giro radical, lo cual es fabuloso. Es decir: apoyo a los aliados y ningún apoyo a los que no lo son. Me parece brillante”.

Además, compartió las críticas de Trump contra el venezolano Nicolás Maduro, al que calificó de “narcodictador” y respaldó la decisión de Estados Unidos de destruir lanchas que supuestamente transportan drogas en el Caribe.

Por último, sostuvo que América Latina está experimentando un “renacimiento liberal” y se esperanzó con la elección de candidatos conservadores en la región. “Esperamos que la ola azul continúe. Ya hemos tenido suficientes rojos”, puntualizó.

“El mundo actual se dirige hacia un formato diferente, en el que habrá un bloque liderado por Estados Unidos, un bloque liderado por Rusia y un bloque liderado por China”, afirmó y concluyó: “En este orden mundial, Estados Unidos entiende que su bloque está en América, y sin duda, somos su mayor aliado estratégico”.

