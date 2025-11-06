Hacer la VTV este jueves en La Plata, una "pesadilla": largas filas y demoras

Automovilistas que este jueves se acercaron a la planta de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para renovar la oblea anual se toparon con una larga fila de autos y pusieron el grito en el cielo por una espera que se prolongaba por más de una hora.

"Es una locura, vine con turno y estoy aquí en espera para ingresar desde hace más de una hora", sostuvo un conductor.

Otro automovilista platense "afirmó que vine con turno y llevo más de una hora de espera".

Según consignaron, pedimos explicaciones a la gente que trabaja en el lugar y nos explicaron que "están en funcionamiento sólo dos cabinas, la 1 y la 3".

"Con lo que cobran es una locura que brinden un servicio tan deficiente. No tienen en cuenta que tenemos que dejar de hacer cosas importantes, incluso dejar de trabajar, para poder venir a hacer este trámite", plantearon.

"Hacer la VTV es cada vez más caro y en peores condiciones. Esto es una pesadilla", sentenciaron.