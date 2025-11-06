Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |La Lepra ganó la Copa Argentina

Platenses, ex Gimnasia y Estudiantes: los jugadores que salieron campeones en Independiente Rivadavia

Platenses, ex Gimnasia y Estudiantes: los jugadores que salieron campeones en Independiente Rivadavia
6 de Noviembre de 2025 | 09:08

Escuchar esta nota

El histórico título de Independiente Rivadavia de Mendoza en la Copa Argentina 2025 dejó una huella especial en La Plata. Siete jugadores nacidos o formados futbolísticamente en la Ciudad, o con pasado en Gimnasia y/o Estudiantes, fueron parte del equipo de Alfredo Berti y de la consagración de la Lepra, que sorprendió al país con su primera conquista nacional.

Entre ellos, Santiago Flores, defensor a préstamo desde Estudiantes, volvió a coronarse: tras ser dos veces campeón con el Pincha en 2024, sumó ahora una nueva estrella. En el ataque, Mateo Schwartz, delantero platense cedido desde Estudiantes.

Otro referente con fuerte raíz albiazul fue Ezequiel Bonifacio, producto de las inferiores del “Lobo” y con más de cinco años en el primer equipo tripero. El mediocampo también tuvo sello platense con Tomás Muro, otro producto de las inferiores de Gimnasia, quien se consolidó en Mendoza tras breve experiencia por Rusia.

También estuvo Luciano Gómez, lateral derecho con paso reciente por Gimnasia en 2023-24, que aportó su polifuncionalidad en el fondo mendocino.

En la misma línea aparece Matías Valenti, defensor platense con una carrera de esfuerzo y recorrido: formado en Gonnet y Argentino Juvenil, con pasos por Villa San Carlos y Gimnasia, encontró en la Lepra su merecida recompensa deportiva.

Pero una de las historias más conmovedoras fue la de Matías Fernández, delantero de origen platense que supo pasar por Villa San Carlos, con pasado en las inferiores de Estudiantes (libre en Sexta) y un paso difícil en 2022, cuando se encontraba libre en Quilmes y llegó a jugar en la Liga de Pehuajó mientras trabajaba como carpintero.

Gracias a Lautaro Cao pude seguir jugando a la pelota, porque si no me iba a quedar sin nada. No tenía pensado jugar en la Liga de La Plata porque estaba destruido anímicamente”, recordó Fernández, emocionado tras el título, en referencia a su amigo que lo alentó a no abandonar el fútbol.

