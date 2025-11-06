"Un diálogo en el que podamos ponernos de acuerdo, no de imposición", advierte la nueva conducción de la CGT

El flamante integrante del nuevo triunvirato de la CGT, Christian Jerónimo, aseguró hoy que desde la central obrera quieren que "los trabajadores vuelvan a tener dignidad", mientras que abogó para que se construya una "sociedad más justa".

"El desafío es muy grande y tenemos claro que no alcanza con nuestra voluntad sino que hay que construir una mesa con una agenda común para discutir los temas", expresó en declaraciones a la prensa.

Asimismo, añadió: "No desconocemos ni invisibilizamos el sector que lamentablemente está en la informalidad, no dejan de ser trabajadores y queremos que vuelvan a tener dignidad: su seguridad social, su salario por convenio".

"Estamos en un momento muy difícil, la gente no la está pasando bien y una de las cosas que tenemos que transmitir es certidumbre, que los trabajadores puedan conservar su fuente de trabajo y llegar a fin de mes", aseveró. En ese sentido, agregó que "la responsabilidad que nos compete es dejar abierta la puerta del diálogo social, el tema es que sea un diálogo en el que podamos ponernos de acuerdo, no de imposición".

"Tenemos en claro que algunos trabajos requieren de modernización, pero reivindicamos los convenios colectivos de trabajo y es lo que estamos dispuestos a discutir y dialogar en la medida que sea criterioso", indicó.

Además, manifestó: "Nosotros nos basamos en lo que el Gobierno filtra, no es que nosotros inventamos las reformas. Todo lo que sea reforma regresiva con pérdida de derecho claro que no estamos de acuerdo: el tema de las 12 horas de trabajo es una discusión saldada en el mundo y acá nos la vienen a discutir las 12 horas, horas de productividad, acumulación de horas. Si el Presidente quiere parecerse a los países del primer mundo, tiene que respetar las formas que se usan en el primer mundo".

"Hoy hay un compañero, Gerardo Martínez, sentado en la Mesa de Mayo. Eso dice que estamos dispuestos a hablar", subrayó Jerónimo y dijo luego: "Cada actividad interpreta mejor sus actividades. Lo del fondo de cese laboral el Gobierno lo instrumentó en la modificación que hizo y sin embargo la mayoría de las actividades hoy no lo implementan, quiere decir que los sectores no lo ven como una herramienta que les sirve".

En tanto, señaló que "nosotros tenemos la obligación de sentarnos a dialogar, pero sentarnos no significa aceptar las cosas. Tratamos de agotar todas las instancias, pero no descartamos medidas de fuerza".