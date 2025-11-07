El enigmático regreso de la China Suárez: qué hay detrás de su vuelta al país

Después de pasar más de un mes en Turquía, La China Suárez prepara su regreso a la Argentina. La actriz, que se instaló en Estambul junto a sus hijos Rufina, de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, fruto de su vínculo con Benjamín Vicuña, volverá a Buenos Aires el martes 11 de noviembre, en medio del clima mediático que siempre la rodea.

Según reveló Gustavo Méndez, cercano al entorno de la actriz, el regreso no tiene que ver con cuestiones personales, sino laborales. La China llegará al país para encabezar la presentación oficial de “La hija del fuego”, la nueva serie original de Disney+ que protagoniza.

El proyecto, que demandó varios meses de rodaje en locaciones naturales como San Martín de los Andes, es una superproducción con elenco local. Además de la China, participan figuras reconocidas como Eleonora Wexler, Diego Cremonesi, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine y Jerónimo Bosia.

La serie cuenta con 22 episodios de más de 40 minutos cada uno y mezcla drama, misterio y paisajes patagónicos que juegan un rol protagónico en la trama. Según trascendió, el lunes 17 se realizará la conferencia de prensa junto al director y el resto del elenco, aunque la actriz decidió no brindar entrevistas individuales. “No va a dar notas”, confirmaron desde su entorno.

¿Dónde se quedará la China a su regreso al país?

Mientras tanto, la novia de Mauro Icardi ya definió dónde vivirá durante su estadía en Buenos Aires. Tras vender su casa de Pilar, la actriz se instalará en su casa de San Jorge, en el partido de Malvinas Argentinas.

De esta manera, Suárez se aleja definitivamente de Nordelta, el barrio donde compartió junto a Icardi, para evitar cualquier tipo de conflicto, aunque seguramente su llegada a la Argentina traerá cola.