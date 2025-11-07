Quién es el humorista que dejó a su mujer de toda la vida por una 20 años más joven

Milei, en Miami: recordó el "histórico triunfo" en Argentina, elogios a Trump y críticas al nuevo alcalde de Nueva York
Durante más de tres décadas compartieron vida, proyectos y familia. Pero el humorista Pachu Peña decidió cerrar una etapa y comenzar otra. A los 63 años, se separó de su esposa Felicitas Isse Moyano y comenzó una nueva relación con Paula Paparella, una mujer de 42 años vinculada al mundo de la moda e hija de Leo Paparella, reconocido estilista del ambiente artístico.
La noticia se conoció en el programa "Puro Show", cuando Pochi, creadora de Gossipeame, reveló que el actor había vuelto a apostar al amor. Según trascendió, el vínculo entre Peña y Paparella comenzó poco después de la separación y, desde hace unos tres meses, ambos habrían decidido formalizar la relación.
Aunque el humorista suele mantener un perfil bajo respecto de su vida privada, allegados aseguran que atraviesa un momento de armonía y que ya comenzaron a mostrarse juntos en algunos espacios sociales, algo que hasta hace poco evitaban para no exponer la situación. Quienes los vieron juntos coinciden en que hay gestos de cariño y una cercanía que va más allá de un encuentro pasajero.
El cambio en la vida de Pachu Peña no estuvo acompañado de declaraciones públicas ni de polémicas. Eligió el silencio y la discreción, tanto para preservar a su exesposa y su familia como para mantener el foco en su trabajo. “No quiere herir a nadie ni alimentar especulaciones”, comentó una fuente cercana al actor.
Por su parte, Paula Paparella no pertenece directamente al ambiente televisivo, aunque su trayectoria familiar la mantiene cerca del espectáculo. Su relación con Pachu se desarrolla lejos de los flashes, sin apariciones conjuntas en medios ni declaraciones. Ambos comparten un estilo de vida discreto, sin estridencias ni exposiciones innecesarias.
En el entorno del humorista aseguran que la relación lo encontró en un momento de madurez y serenidad, y que Paula le aportó una energía renovada. Mientras tanto, en el mundo del espectáculo las versiones circulan, pero él sigue fiel a su costumbre de no hablar de su vida sentimental.
Después de más de treinta años junto a su esposa, el actor rosarino decidió comenzar una nueva etapa. Sin grandes anuncios ni escándalos, pero con una historia que ya nadie puede ocultar.
