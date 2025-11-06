Perdió el control y se estrelló contra el paredón de una casa en Berisso

Este miércoles en horas de la madrugada, un accidente que pudo haber terminado en tragedia tuvo lugar en la cuadra de 9 entre 154 y 155, de Berisso. Un hombre perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una casa.

El hecho, que generó tensión entre los vecinos del barrio, afectó a los propietarios de la casa. Es que, debido a la fuerza del impacto, podría haber generado daños mayores o, incluso, alcanzar a uno de los integrantes de la familia.

“Me destruyó el auto y todo el paredón con rejas”, dijo el dueño de casa. El vehículo, efectivamente, frenó contra el frente de la casa tras perder el control por causas que son materia de investigación.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos. Sin embargo, los vecinos del barrio reclaman mayor presencia policial y controles en horas de la noche y madrugada.