Fue absuelto el ex custodio de Daniel Scioli acusado por la muerte de un joven en La Plata

El Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la absolución de Gabriel Benjamín Yuguet, exintegrante de la custodia de Daniel Scioli, en el marco de una causa iniciada por la muerte de un joven durante un intento de asalto ocurrido en 2013 en las afueras de La Plata.
La decisión fue adoptada por los jueces Víctor Violini y Mario Kohan, quienes rechazaron el recurso de la querella y ratificaron el fallo emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata, que había eximido de culpa al acusado al considerar que actuó en legítima defensa.
Yuguet, se desplazaba en bicicleta de civil después de su jornada laboral, fue atacado por cuatro personas en dos motocicletas, de madrugada, cuando “no podía ver claramente con qué objeto lo amenazaban, de allí que cualquier otra alternativa al disparo le hubiera generado un coste que no estaba obligado a soportar. En tal sentido, (...) hace que pierda peso la alegación del acusador privado sobre que el disparo ingresara por la espalda de Mogica, por cuanto, más allá que -como dijo la defensa- no era un blanco fijo sino en movimiento, lo decisivo es que un disparo de advertencia no hubiese sido apropiado para defenderse porque así como Yuguet estaba un poco más atrás de la persona que hiere y fallece, había otros agresores posicionados por detrás suyo, de suerte que Yuguet atinó a disparar como pudo frente a la superación numérica de sus atacantes”.
Los magistrados entendieron que el uso del arma respondió a una “agresión actual e ilegítima” y que el accionar del exefectivo se encuadra dentro de los límites de la legítima defensa previstos por el Código Penal. Además, remarcaron que no existieron irregularidades en la valoración de las pruebas que justificaran revertir la decisión inicial.
Por su parte, la querella había insistido en que el hecho debía ser interpretado como un caso de violencia institucional agravado por el uso de un arma de fuego reglamentaria, pero la Cámara descartó ese planteo. Con esta resolución, Yuguet queda definitivamente sobreseído y sin responsabilidades penales en el expediente que, por más de una década, lo mantuvo bajo investigación judicial.
