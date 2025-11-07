Ayuno intermitente: ¿Sirve para perder peso y ganar salud?

En EE.UU, Milei puso en evidencia su propia confianza que hasta le dio consejos a Trump
En EE.UU, Milei puso en evidencia su propia confianza que hasta le dio consejos a Trump
En la Región, por qué cada vez más inmobiliarias solicitan la contratación de seguros de vivienda
El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo
Viernes nublado y con probabilidad de lluvias en La Plata: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?
A 55 años de la noche en que Monzón se convirtió en mito al noquear a Benvenuti
De qué se trata la película que traerá a Johnny Depp a La Plata
Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras
Pericia clave: confirman que el fentanilo contaminado fue determinante en la muerte de casi 40 personas
Durísima sanción de la AFA a Gabriel Neves por la expulsión ante Boca: la reacción de los hinchas
Se entregó el último barra prófugo por la batalla en el Hospital de Gonnet: cómo sigue la causa
La jueza Makintach en La Plata: "El documental fue una piedra con la que me tropecé sin medir las consecuencias"
VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes
La esquina de los choques en City Bell: dos accidentes en un día y un Vento colgado en una zanja
Daniel Onofri lanzó su candidatura a presidente para las próximas elecciones en Gimnasia
Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez
Panorama económico: el Merval retrocedió con mayoría de bajas y señales de reacomodamiento financiero
El inesperado cruce de Javier Milei con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá
Causa de los Cuadernos: la primera jornada del juicio, con Cristina Kirchner y varios empresarios acusados
VIDEO. Vecinos captaron "in fraganti" y atraparon a una pareja que sustraía medidores de gas en Tolosa
Milei, en Miami: recordó el "histórico triunfo" en Argentina, elogios a Trump y críticas al nuevo alcalde de Nueva York
Mujer o varón: Donald Trump logró que se elimine el tercer género en los pasaportes
En pleno centro de La Plata: se metió a robar en un edificio, cayó a un patio y no se mató de milagro
El adiós de una histórica demócrata: Nancy Pelosi anunció su retiro tras casi cuatro décadas en el Congreso
El secreto más oscuro del rey Juan Carlos: una bala, un silencio y una culpa eterna
Qué hay detrás de la compra de buques y submarinos a Francia que impulsa Milei
Fue absuelto el ex custodio de Daniel Scioli acusado por la muerte de un joven en La Plata
VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
¿Maxi López se despide de MasterChef Celebrity?: las imágenes que sembraron incertidumbre
Virginia Gallardo le respondió a Marta Fort, que la criticó por usar la imagen de su padre: "Le cuesta entender"
Gigantescas inversiones en inteligencia artificial no alcanzarán para enfrentar la demanda
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras analizar los resultados de 99 ensayos clínicos hechos en 24 países sobre esta propuesta alimentaria, un megaestudio identificó las formas de ponerla en práctica que resultan más efectivas para adelgazar
Escuchar esta nota
En un momento en que casi la mitad de las personas adultas en el mundo presentan sobrepeso u obesidad, la búsqueda de opciones efectivas para adelgazar sin descuidar la salud se ha vuelto para muchos una suerte de obsesión. En ese escenario, el ayuno intermitente se ha convertido en los últimos años en una estrategias que viene ganando popularidad. Pero ¿qué tan efectiva realmente es?
Una nueva revisión científica publicada en la revista de la Asociación Médica Británica (“The BMJ”) analizó con profundidad el tema y arrojó resultados que ayudan a entender mejor los beneficios y limitaciones de esta forma de alimentación. El trabajo examinó 99 ensayos clínicos realizados en 24 países, lo que lo convierte en el estudio más grande y abarcador sobre el tema hasta la fecha.
A diferencia de las dietas tradicionales que se basan en reducir la cantidad de calorías, el ayuno intermitente se centra en modificar los horarios de las comidas, alternando períodos de alimentación con períodos sin comer.
LE PUEDE INTERESAR
El preocupante hallazgo de investigadores platenses en el Canal de Beagle
LE PUEDE INTERESAR
Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado
Existen tres modalidades principales: el ayuno en días alternos, que consiste en ayunar completamente cada 24 horas, un día sí y otro no; el ayuno de día completo; que propone ayunar dos días a la semana (no consecutivos) y comer con libertad los otros cinco; y la restricción de tiempo diario; que permite comer sólo dentro de una ventana determinada cada día, por ejemplo, 8 horas seguidas y ayunar las otras 16.
Estas formas de ayuno ganaron popularidad por su flexibilidad y por la percepción de que son más sostenibles a largo plazo, especialmente para quienes se cansan de contar calorías o seguir reglas estrictas.
La investigación fue liderada por un equipo internacional coordinado por el nutricionista John Sievenpiper, de la Universidad de Toronto. Este analizó los efectos del ayuno intermitente y los comparó con otros enfoques como la restricción calórica continua (la dieta baja en calorías sin modificar horarios) y las dietas sin restricciones (alimentación ad libitum).
Del estudio participaron 6.582 adultos con una edad promedio de 45 años y un índice de masa corporal (IMC) medio de 31, lo que corresponde a un rango de obesidad leve. El 90% de ellos tenía además alguna condición de salud preexistente, como diabetes o hipertensión.
Los ensayos duraron entre 3 y 52 semanas, con una duración promedio de 12 semanas. En ellos se evaluaron múltiples resultados: peso corporal, presión arterial, niveles de glucosa, perfil lipídico (colesterol, triglicéridos) y marcadores inflamatorios.
Como resultado de ello se vio que tanto el ayuno intermitente como las dietas hipocalóricas ayudan a bajar de peso frente a una alimentación sin control. Pero entre las distintas estrategias de ayuno, la más efectiva fue la modalidad de días alternos.
Entre las conclusiones más interesantes del estudio está el hecho de que todas las estrategias analizadas lograron bajar de peso, pero el ayuno en días alternos generó una pérdida adicional de 1,29 kilos en promedio frente a la restricción calórica.
Comparado con otras formas de ayuno, esta misma modalidad mostró mejores resultados: 1,69 kilos más de pérdida que el esquema de restricción horaria y 1,05 kilos más que la dieta que supone ayunar dos días a la semana.
Los investigadores también observaron una reducción más marcada del colesterol total y el colesterol LDL (“colesterol malo”) en quienes practicaron ayuno en días alternos.
A pesar de estos datos alentadores, los propios autores del estudio señalaron que la diferencia promedio no alcanza el umbral clínicamente significativo de 2 kilos, que suele tomarse como referencia para personas con obesidad.
Sin embargo destacaron que los beneficios existen y podrían ser relevantes cuando se integran en un plan más amplio.
No obstante los beneficios observados, los investigadores fueron cautelosos al interpretar los resultados. Uno de los principales problemas fue la “gran variabilidad entre los estudios analizados”, tanto en duración como en metodología y características de los participantes. Esto hace que no se puedan sacar conclusiones definitivas para todas las poblaciones.
Para Jordi Salas Salvadó, profesor de nutrición en la Universidad Rovira i Virgili (España) y uno de los coautores del estudio, el ayuno intermitente no debe entenderse como una receta universal.
“No es necesario seguir ninguna de estas estrategias si una persona tiene un peso saludable. Y tampoco significa que todas las personas con obesidad deban hacer ayuno”, aclaró el investigador, quien considera que “puede ser útil como una opción más para quienes no se adaptan bien a las dietas convencionales”.
Un editorial que acompañó la publicación, escrito por investigadores de Colombia, coincidió en ese enfoque. Según ellos, el aporte más valioso del estudio es ampliar el abanico de herramientas disponibles para tratar el sobrepeso.
Los especialistas también remarcaron que “el éxito de cualquier estrategia depende de otros factores, como la planificación de las comidas, la educación nutricional y el acompañamiento sostenido”. “El foco -sostienen- debe estar en fomentar hábitos duraderos y realistas, no en soluciones pasajeras”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí