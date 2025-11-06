Ivo Mammini volvió a Estancia Chica y continuará su recuperación en Gimnasia

El delantero de Gimnasia, Ivo Mammini, regresó a la Argentina y visitó este jueves el predio de Estancia Chica para cerrar así una etapa de convalecencia iniciada en España con una operación y trabajos de recuperación. De esa forma, a partir del lunes comenzará formalmente su rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

Mammini arribó al país tras una intervención quirúrgica en Barcelona por una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, misma articulación por la que ya había sido operado en marzo de 2024. El delantero estará vinculado al Lobo hasta diciembre de 2025 y, según la institución, su segunda fase de puesta a punto se extendería hasta mediados de 2026 antes de definir su futuro contractual.

Luego de recibir el alta médica para viajar de Ramón Cugat, el traumatólogo que decidió operar contra el tratamiento más conservador de los facultativos mens sana, el atacante del Lobo concretó su regreso al país luego del trunco pase al AIK Solna de Suecia.