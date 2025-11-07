 Espejo invertido: De Italia a Argentina, con una obra argentina en idioma italiano

La compañía italiana Teatro del Sangro trae a la Argentina su versión teatral de “Rosaura a las diez”, la célebre novela de Marco Denevi, adaptada y traducida al italiano por Stefano Angelucci Marino, quien codirige la puesta junto a Rossella Gesini. La obra, titulada “Rosaura alle dieci”, se estrena hoy en Mar del Plata, y llegará a nuestra ciudad el 23 de noviembre para presentarse por única vez en La Mercería, 1 entre 36 y 37, y en idioma italiano.

Publicada en 1955, “Rosaura a las diez” es una de las novelas policiales más emblemáticas de la literatura argentina. Denevi construye un relato coral en el que cinco personajes ofrecen versiones distintas de un crimen, cada uno con su verdad, su mentira y su mirada fragmentaria del mismo hecho.

Esa estructura —entre la novela negra, el drama psicológico y la ironía social— sedujo a Angelucci Marino, quien conoció la obra tras la reedición italiana publicada por la editorial Sellerio en 2022. “Fue una revelación, una historia ‘pirandelliana’ con alma argentina. Magnífica”, aseguró en diálogo con EL DIA.

La versión italiana de Teatro del Sangro combina máscaras, títeres, gárgolas y sombras, inspiradas en el lenguaje plástico de los murales y los bamboloni (muñecotes) de La Boca, y se apoya en un código expresivo propio de la compañía, que trabaja desde hace más de una década en Argentina.

“Nuestra teatralidad se centra en el mundo de las figuras dramáticas. Adaptar Rosaura a ese universo fue un desafío enorme, pero estamos felices con el resultado”, manifestó.

Un puente cultural entre Italia y Argentina

La obra se presenta íntegramente en idioma italiano, con subtitulado en español, un gesto que subraya el diálogo cultural entre ambas orillas. “Es una gran responsabilidad traer a escena a un autor argentino tan reconocido y hacerlo en italiano”, reflexionó Rossella Gesini. “Pero el teatro habla un idioma universal: lo importante es lograr que el público sienta la historia, más allá de las palabras”, remarcó.

Para Teatro del Sangro, el proyecto se inscribe en una línea de trabajo que lleva más de doce años explorando historias de emigrantes y autores italoargentinos, donde la identidad se despliega entre dos lenguas y dos culturas. “Denevi nos ofrece una historia emblemática, llena de italianidad directa e indirecta”, afirmó Angelucci.

De Italia a Buenos Aires

El montaje debutó recientemente en Italia con una recepción entusiasta. “El público encontró ecos de Pirandello y se sintió reflejado en la desesperación de los personajes”, comentó Gesini. “Denevi logró algo extraordinario: hacer universal una historia profundamente argentina”, sumó.

Ahora, esa misma historia regresa al país que la vio nacer, pero hablada en otro idioma, como un espejo invertido de su propio origen.

“Déjense encantar por esta poesía”, invitó Gesini, citando una frase de la obra: “Yo soy un hombre sin carácter, solo tengo la fuerza de mis sueños”.

Funciones y entradas

Tras sus funciones en Mar del Plata, Rosario, Campana y Berazategui, la obra llegará a La Plata el 23 de noviembre, a las 20, antes de seguir su recorrido por la cartelera porteña. La reserva de entradas está disponible a través de Alternativa Teatral.