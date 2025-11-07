 Espejo invertido: De Italia a Argentina, con una obra argentina en idioma italiano

Milei, en Miami: recordó el "histórico triunfo" en Argentina, elogios a Trump y críticas al nuevo alcalde de Nueva York
Milei, en Miami: recordó el "histórico triunfo" en Argentina, elogios a Trump y críticas al nuevo alcalde de Nueva York
Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras
Pericia clave: confirman que el fentanilo contaminado fue determinante en la muerte de casi 40 personas
Durísima sanción de la AFA a Gabriel Neves por la expulsión ante Boca: la reacción de los hinchas
Se entregó el último barra prófugo por la batalla en el Hospital de Gonnet: cómo sigue la causa
La jueza Makintach en La Plata: "El documental fue una piedra con la que me tropecé sin medir las consecuencias"
VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes
La esquina de los choques en City Bell: dos accidentes en un día y un Vento colgado en una zanja
Daniel Onofri lanzó su candidatura a presidente para las próximas elecciones en Gimnasia
Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez
Panorama económico: el Merval retrocedió con mayoría de bajas y señales de reacomodamiento financiero
El inesperado cruce de Javier Milei con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá
Causa de los Cuadernos: la primera jornada del juicio, con Cristina Kirchner y varios empresarios acusados
VIDEO. Vecinos captaron "in fraganti" y atraparon a una pareja que sustraía medidores de gas en Tolosa
Mujer o varón: Donald Trump logró que se elimine el tercer género en los pasaportes
En pleno centro de La Plata: se metió a robar en un edificio, cayó a un patio y no se mató de milagro
El adiós de una histórica demócrata: Nancy Pelosi anunció su retiro tras casi cuatro décadas en el Congreso
El secreto más oscuro del rey Juan Carlos: una bala, un silencio y una culpa eterna
Qué hay detrás de la compra de buques y submarinos a Francia que impulsa Milei
Fue absuelto el ex custodio de Daniel Scioli acusado por la muerte de un joven en La Plata
VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
¿Maxi López se despide de MasterChef Celebrity?: las imágenes que sembraron incertidumbre
Virginia Gallardo le respondió a Marta Fort, que la criticó por usar la imagen de su padre: "Le cuesta entender"
Gigantescas inversiones en inteligencia artificial no alcanzarán para enfrentar la demanda
Patricia Bullrich será la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza
La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años
Perdió el control y se estrelló contra el paredón de una casa en Berisso
Elecciones en Gimnasia: los candidatos confirmados y la fecha de los comicios
Los bancos vuelven a recortar las tasas de los plazos fijos: cuánto rinde invertir $1.000.000
Atacó al novio de su expareja a balazos en Berisso: la víctima fue hospitalizada y el agresor continúa prófugo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La compañía Teatro del Sangro inicia hoy una gira por el país para mostrar su versión de “Rosaura alle dieci”, que traerá a La Plata
Escuchar esta nota
La compañía italiana Teatro del Sangro trae a la Argentina su versión teatral de “Rosaura a las diez”, la célebre novela de Marco Denevi, adaptada y traducida al italiano por Stefano Angelucci Marino, quien codirige la puesta junto a Rossella Gesini. La obra, titulada “Rosaura alle dieci”, se estrena hoy en Mar del Plata, y llegará a nuestra ciudad el 23 de noviembre para presentarse por única vez en La Mercería, 1 entre 36 y 37, y en idioma italiano.
Publicada en 1955, “Rosaura a las diez” es una de las novelas policiales más emblemáticas de la literatura argentina. Denevi construye un relato coral en el que cinco personajes ofrecen versiones distintas de un crimen, cada uno con su verdad, su mentira y su mirada fragmentaria del mismo hecho.
Esa estructura —entre la novela negra, el drama psicológico y la ironía social— sedujo a Angelucci Marino, quien conoció la obra tras la reedición italiana publicada por la editorial Sellerio en 2022. “Fue una revelación, una historia ‘pirandelliana’ con alma argentina. Magnífica”, aseguró en diálogo con EL DIA.
La versión italiana de Teatro del Sangro combina máscaras, títeres, gárgolas y sombras, inspiradas en el lenguaje plástico de los murales y los bamboloni (muñecotes) de La Boca, y se apoya en un código expresivo propio de la compañía, que trabaja desde hace más de una década en Argentina.
“Nuestra teatralidad se centra en el mundo de las figuras dramáticas. Adaptar Rosaura a ese universo fue un desafío enorme, pero estamos felices con el resultado”, manifestó.
Un puente cultural entre Italia y Argentina
La obra se presenta íntegramente en idioma italiano, con subtitulado en español, un gesto que subraya el diálogo cultural entre ambas orillas. “Es una gran responsabilidad traer a escena a un autor argentino tan reconocido y hacerlo en italiano”, reflexionó Rossella Gesini. “Pero el teatro habla un idioma universal: lo importante es lograr que el público sienta la historia, más allá de las palabras”, remarcó.
LE PUEDE INTERESAR
¿Maxi López se despide de MasterChef Celebrity?: las imágenes que sembraron incertidumbre
Para Teatro del Sangro, el proyecto se inscribe en una línea de trabajo que lleva más de doce años explorando historias de emigrantes y autores italoargentinos, donde la identidad se despliega entre dos lenguas y dos culturas. “Denevi nos ofrece una historia emblemática, llena de italianidad directa e indirecta”, afirmó Angelucci.
De Italia a Buenos Aires
El montaje debutó recientemente en Italia con una recepción entusiasta. “El público encontró ecos de Pirandello y se sintió reflejado en la desesperación de los personajes”, comentó Gesini. “Denevi logró algo extraordinario: hacer universal una historia profundamente argentina”, sumó.
Ahora, esa misma historia regresa al país que la vio nacer, pero hablada en otro idioma, como un espejo invertido de su propio origen.
“Déjense encantar por esta poesía”, invitó Gesini, citando una frase de la obra: “Yo soy un hombre sin carácter, solo tengo la fuerza de mis sueños”.
Funciones y entradas
Tras sus funciones en Mar del Plata, Rosario, Campana y Berazategui, la obra llegará a La Plata el 23 de noviembre, a las 20, antes de seguir su recorrido por la cartelera porteña. La reserva de entradas está disponible a través de Alternativa Teatral.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí