El inesperado cruce de Javier Milei con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá

Durante su participación en el American Business Forum, el presidente Javier Milei vivió un momento inesperado al encontrarse con tres figuras legendarias del tenis: el argentino David Nalbandian y los españoles Rafael Nadal y Carlos Moyá.

El video del encuentro, difundido por el cineasta presidencial Santiago Oría, muestra a un Milei visiblemente emocionado al saludar al múltiple campeón español. “No te lo puedo creer, qué tal Rafa, ¿cómo estás?”, se lo escucha exclamar con entusiasmo.

Tras el saludo inicial, uno de los acompañantes del grupo propuso en tono de broma disputar un partido de dobles con el mandatario argentino. Milei respondió entre risas: “No, solo admiraría. Yo hago otras cosas, hago un poco de quilombo de otras dimensiones”.

El intercambio, breve y distendido, generó un clima relajado en medio de la intensa agenda del foro, donde confluyen líderes políticos, empresarios y personalidades internacionales.

Foto final

Milei asistió al evento acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. Durante la conversación, los extenistas felicitaron al presidente por su victoria electoral.

Antes de despedirse, Nadal, Nalbandian y Moyá se tomaron una fotografía junto al mandatario argentino, cerrando así un encuentro informal que rápidamente se volvió viral en redes sociales.