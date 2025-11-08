Entidades piden más tiempo para debatir el ordenamiento urbano

Organizaciones vecinales y ambientales de La Plata solicitaron al intendente Julio Alak y al Concejo Deliberante la postergación del tratamiento de la segunda etapa del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial, actualmente en debate. La primera fase del proyecto ya había sido aprobada bajo la ordenanza N° 12.638.

A través de un comunicado justificaron su pedido por la “falta de participación ciudadana” en una iniciativa que regulará el ordenamiento territorial de La Plata para los próximos años, afectando “la morfología urbana, los servicios públicos, el ambiente y los futuros riesgos frente a inundaciones”.

Cuestionaron que la convocatoria realizada por el Concejo Deliberante se limita a realizar “observaciones parciales y acotadas” a un proyecto ya elaborado, sin especificar cómo se considerarán las opiniones. Además, advirtieron que los plazos para presentar objeciones son demasiado estrechos, lo cual resulta “ilógico que un tema tan amplio y complejo tenga menos tiempo de análisis”.

Las entidades, entre ellas Inundados La Plata, Defendamos La Plata y Nuevo Ambiente, recordaron que la primera etapa del Plan “no fue abierta a consulta pública alguna” y solicitaron la “urgente postergación” de cualquier avance legislativo hasta que se convoque a una Audiencia Pública formal. Afirmaron que solo con este mecanismo se cumplirá con la Constitución de la Provincia y el Acuerdo de Escazú, evitando que el proyecto “se apruebe a espaldas de la ciudadanía platense”.

En el plano técnico y ambiental, plantearon la falta de estudios multidisciplinarios sobre la infraestructura actual (agua potable, cloacas, desagües pluviales), lo que impide garantizar un “crecimiento sustentable e inclusivo”. Además, objetaron que el esquema propuesto “reduce el espacio libre a un 20% del terreno, del cual solo la mitad será suelo absorbente”.