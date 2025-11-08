San Luis descendió a Primera A: perdió con Champagnat, que se lo dio vuelta con un penal sobre la hora

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Roberto Acosta / El Dia

8 de Noviembre de 2025 | 19:51

En un cierre dramático en la cancha de La Plata Rugby Club en Gonnet, por el partido de play-offs en el ascenso de la URBA, San Luis perdió con Champagnat por 18 a 16, no pudo sostener la permanencia en lo que será el nuevo torneo Top 14 y descendió de categoría a la Primera A. Aunque Los Maristas fueron arriba en el marcador, el equipo de Estancias del Pilar lo ganó en el último minuto gracias a un penal convertido por Pedro del Piano.

El encuentro comenzó con dominio de San Luis, que impuso su ritmo y efectividad desde el inicio. Valentino Quattrochi estuvo fino con el pie y adelantó al local con dos penales para el 6-0. Champagnat respondió con el talento de Santos Panelo, quien apoyó el primer try del partido y, con la conversión de Felipe Rojo, dio vuelta el marcador 7-6. Pero los Maristas reaccionaron a tiempo: Eduardo Ruesta rompió la defensa rival con una corrida formidable y apoyó bajo los palos, permitiendo que Quattrochi ampliara la diferencia para cerrar el primer tiempo 13-7 a favor del conjunto platense.

El segundo tiempo fue una batalla sin respiro. Champagnat descontó con un try de Marcos Magaró tras una jugada de potencia de los forwards, aunque Rojo falló la conversión. Luego, pese a una amarilla a Tomás Cotter Daireux, los visitantes pasaron al frente con un drop milimétrico de Panelo (15-13). San Luis volvió a tomar aire con otro penal de Quattrochi que puso el 16-15, pero la historia aún guardaba su giro final.

A pocos minutos del cierre, Felipe Rojo desperdició un penal de frente a los palos que pudo haber cambiado todo. Sin embargo, cuando el reloj marcaba el final, Champagnat tuvo una última oportunidad: Pedro del Piano tomó la responsabilidad y, con una patada certera, selló el 18-16 definitivo. El festejo fue inmediato, con todo el plantel abrazado en el medio de la cancha, consciente de que la victoria significaba el regreso a la máxima categoría del rugby bonaerense.

San Luis, que había hecho un gran partido y lideró buena parte del encuentro, se quedó con la desazón de haberlo tenido en sus manos.

Formaciones

San Luis: 1- Alejo Garcia, 2- Santiago Bonavento, 3- Alexis Uvieda, 4- Matías Perissinotto, 5- Santiago Canal, 6- Nahuel Curti, 7- Franco Gnecco, 8- Santiago Gibert, 9- Martín Aereboe (C), 10- Valentino Quatrocchi, 11- Eduardo Ruesta, 12- Segundo Blanco Fresco, 13- Benjamin Marban, 14- Facundo Cucolo y 15- Felipe Crispo. DT: E. P. Caffaro

Champagnat: 1- Basualdo Quintana Honorio, 2- Rodríguez Pascarella Fernando, 3- Magaro Marcos; 4- Escuti Santiago, 5- Rojo Bas Nicolás; 6- Alonso Boto Matías, 7- Muniagurria Matías, 8- Moresco Lucas; 9- Graciarena Martín, 10- Panelo Santos; 11- Baca Castex Tomás, 12- Bottazzi Joaquín, 13- Cotter Daireaux Tomás, 14- Rufino Facundo; 15- Rojo Bas Felipe. DT: Pablo Lazo.

Árbitro: Gonzalo De Achaval

Estadio: Cancha 1 de La Plata RC.

 

