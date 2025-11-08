Docentes no cobraron y algunas aulas quedaron vacías en la Ciudad

Un atraso en el pago de los haberes de octubre a los docentes de la Provincia de Buenos Aires, que debía realizarse ayer, provocó malestar y medidas de fuerza en escuelas de La Plata. La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) atribuyó la demora a un feriado bancario del jueves, anunciando que los sueldos se acreditarán hoy.

La situación generó acciones de protesta, como la retención de tareas en la Escuela Primaria Nº 116 de Los Hornos. Los docentes comunicaron a las familias que “debido a la falta de pago de nuestros sueldos, realizaremos la retención de nuestras tareas y no asistiremos a la escuela en el día de fecha”. El aviso generó sorpresa y malestar entre padres de esa comunidad.

El malestar también alcanzó a la Secundaria Nº 51. Un sector opositor (Lista Multicolor) a la conducción del gremio Suteba llamó a aplicar ayer la retención de servicios en todo el distrito.

La cartera educativa expresó que los sueldos “se depositaron de forma anticipada”, pero debido al feriado bancario del jueves, el dinero “estará efectivamente acreditado en las cuentas y disponible a partir de mañana (por hoy), sábado 8 de noviembre”.

Se sostuvo que “la modificación en la fecha responde exclusivamente a cuestiones operativas vinculadas a la actividad bancaria y al normal funcionamiento del sistema financiero”.