Central y San Lorenzo no se sacaron ventajas

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central y San Lorenzo igualaron 0-0 en el inicio de la decimoquinta jornada de la Zona B del Clausura. De esta forma, el Canalla se mantiene líder, mientras que el Ciclón se clasificó a los playoffs.
En el primer tiempo, San Lorenzo fue superior y contó con grandes ocasiones, donde se destacó un intento de Cuello y otro de Cerutti. El Ciclón generó una buena presión en el mediocampo y le cortó los circuitos de juego al Canalla. Para colmo, por un milimétrico offside, al Ciclón le anularon un tanto de Hernández. El DT del elenco del Bajo Flores, Damián Ayude, se enojó con el árbitro Facundo Tello y fue expulsado.
En el complemento, Central mejoró y generó las mejores situaciones de peligro. Di María manejó los hilos del equipo y provocó mucho desequilibrio por las bandas. A los 31 minutos, llegó hubo polémica en la noche, ya que la terna arbitral le anuló a través del VAR un gol a Central. Tras un gran centro de Di María, Giménez convirtió de cabeza. Pero se terminó invalidando por un offside previo de Komar.
