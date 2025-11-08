La Plata: asalto armado en una heladería de Av. 7: le apuntaron a un empleado

Dos hombres armados y con el rostro cubierto asaltaron una heladería en Tolosa y escaparon con la recaudación del día y un teléfono celular. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del viernes en el local Il Padrino del Gelato, ubicado en 9 y 529, y toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Según relató el dueño del comercio, los ladrones irrumpieron en el lugar apuntando con un arma a los empleados, a quienes amenazaron mientras exigían el dinero. En menos de un minuto, los delincuentes se apoderaron del efectivo y de un celular antes de huir.

Las imágenes muestran que la violenta secuencia duró apenas 40 segundos, pero fueron de pánico total para quienes estaban atendiendo. En un momento, uno de los asaltantes amaga con disparar contra un empleado antes de retirarse, generando una escena de extremo temor.

El comerciante expresó su preocupación y señaló que el hecho se da en medio de una ola de robos en la zona. “En la última semana también asaltaron un local en 7 y 523, y hace pocos días una vecina fue víctima de un hecho similar”, comentó.

Los vecinos de Tolosa manifestaron su indignación por la reiteración de episodios de inseguridad y reclamaron mayor presencia policial en el barrio.