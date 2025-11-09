Sujarchuk se distanció de las críticas de Cristina

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, criticó la interpretación de Cristina Kirchner sobre la derrota del peronismo en la Provincia el 26 de octubre pasado, y marcó una serie de cuestionamientos, entre los que estuvo la crítica a la conformación de la lista bonaerense que encabezó Jorge Taiana.

“Es importante la participación del peronismo territorial bonaerense en la lista. El arte de ganar elecciones, de movilizar, de organizar, es uno de los puntos que veo flojo en la conformación de la lista”, expresó Sujarchuk. Y agregó: “La lista la armó Cristina y fue ella quien distribuyó los lugares a cada uno de los sectores que participó”.

Durante una entrevista en La Nación, el actual intendente de Escobar dijo: “Hubo un criterio de que las elecciones no se ganan, sino que se pierden, que la pierde el otro y no que uno la gana; que hacer poca campaña era mejor. Yo, respetuosamente, creo que es distinto”. Y explicó: “Hay que hacer campaña de manera propositiva, hay que enamorar al electorado, hay que empoderar nuevas figuras que generen representatividad para darle volumen al espacio político, renovarlo y estar competitivo”.