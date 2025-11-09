Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |La derrota de octubre

Sujarchuk se distanció de las críticas de Cristina

Sujarchuk se distanció de las críticas de Cristina
9 de Noviembre de 2025 | 03:39
Edición impresa

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, criticó la interpretación de Cristina Kirchner sobre la derrota del peronismo en la Provincia el 26 de octubre pasado, y marcó una serie de cuestionamientos, entre los que estuvo la crítica a la conformación de la lista bonaerense que encabezó Jorge Taiana.

“Es importante la participación del peronismo territorial bonaerense en la lista. El arte de ganar elecciones, de movilizar, de organizar, es uno de los puntos que veo flojo en la conformación de la lista”, expresó Sujarchuk. Y agregó: “La lista la armó Cristina y fue ella quien distribuyó los lugares a cada uno de los sectores que participó”.

Durante una entrevista en La Nación, el actual intendente de Escobar dijo: “Hubo un criterio de que las elecciones no se ganan, sino que se pierden, que la pierde el otro y no que uno la gana; que hacer poca campaña era mejor. Yo, respetuosamente, creo que es distinto”. Y explicó: “Hay que hacer campaña de manera propositiva, hay que enamorar al electorado, hay que empoderar nuevas figuras que generen representatividad para darle volumen al espacio político, renovarlo y estar competitivo”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma

Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Máximo dijo que está dispuesto a competir en el PJ y se mostró frío en la relación con el Gobernador

Lior Rudaeff: los restos son del rehén argentino

Claroscuros para el mercado argentino

No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia

San Martín empató y continúa con vida

Por la Victoria Estudiantes visita a Tigre
Últimas noticias de Política y Economía

Claroscuros para el mercado argentino

Un aliado para Milei: sintonía con el presidente de Bolivia

Bullrich recorrió zonas inundadas en la Provincia

Máximo dijo que está dispuesto a competir en el PJ y se mostró frío en la relación con el Gobernador
Información General
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados
Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Deportes
Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online
Cavani vuelve a meterse en la lista de los convocados
Montiel y Driussi, las sorpresas en la nómina
Por la Victoria Estudiantes visita a Tigre
Duelo especial para Castro contra el club que lo vio nacer
Policiales
Influencias indebidas: un fallo expuso una oscura trama judicial
VIDEO. Arrastraron por el piso y golpearon a una joven
Un compañero lo golpeó a la salida de la escuela y perdió tres dientes
Quiso vender por Facebook y perdió más de $2 millones
Un motociclista grave por un choque en Abasto
Espectáculos
Mario Massaccesi: “Me preparé mucho para animarme a soltar”
“La mañana con Moria”: así será el regreso de la “One” a la pantalla chica
Rosalía: “Un artista duda menos de su vocación cuando trabaja al servicio de Dios que cuando trabaja al servicio de sí mismo”
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
Dua Lipa se ganó el corazón argentino con un temazo de Soda Stereo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla