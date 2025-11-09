Argentina copó Brasil: impresionante banderazo nacional para Franco Colapinto en la previa del GP

La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
Milei recalibra el poder: la segunda fase de su proyecto, los desafíos y las tensiones que vienen
Docentes platenses advierten que cada vez hay más chicos con “voz vieja” por el uso de vapeadores
Inventores platenses: tres historias que transformaron el mundo
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
Elección en la UNLP: avanzó la JUP y Franja Morada dio un paso atrás
Domingo soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
La agenda deportiva del domingo detiene al país: partidos, horarios y TV
De Halloween a la Madre Tierra: la resignificación de otras culturas en La Plata
BARF: mitos, verdades y viandas platenses para perros y gatos
El Gobierno recibe a Llaryora y Orrego y prepara una cumbre ampliada de gobernadores con Milei
¡Descuentos que se festejan! En Nini, esta semana comprá mejor que nunca
Nuevo desarrollo de Yacoub Developers en City Bell: vivir frente a Plaza Mitre con diseño, confort y naturaleza
'La Noche de los Museos' en Buenos Aires con récord de visitantes
Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online
Seguros: cubrirse tranquiliza pero suma al costo de alquilar
Influencias indebidas: un fallo expuso una oscura trama judicial
Julieta Cardinali, tajante sobre Javier Calamaro: “No me veo, no hay relación”
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo 9 de noviembre
Alarmante hallazgo de investigadores platenses en el Canal de Beagle
Inundaciones: pérdidas millonarias, caminos colapsados y obras ausentes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El piloto correrá esta tarde en el Interlagos de Sao Paulo
Escuchar esta nota
El fútbol no es lo único que nos une y una vez más, el pueblo argentino copó las calles de Brasil. En esta ocasión fue para bancar a Franco Colapinto, quien a partir de las 14hs correrá en en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 en la búsqueda de sus primeros puntos del año.
Al igual que en la edición anterior, los fanáticos se hicieron sentir en el autódromo paulista con banderas y cánticos pero, también, realizaron un gran banderazo en la Plaza Alexandre de Gusmão, en Interlagos.
"Nos volvemos a encontrar para celebrar el orgullo de ver a Colapinto en la Fórmula 1. Esto no es solo una muestra de aliento, es una fiesta, una manera de agradecerle todo lo que nos hace sentir" rezaba previamente la convocatoria para este encuentro albiceleste en suelo brasileño.
Asimismo, el anuncio remarcaba que no debía haber "nada de cánticos contra Brasil ni canciones futboleras; evitar camisetas de fútbol; llevar una bolsa para limpiar al final y traer tu bandera o remera argentina o de tu escudería favorita".
El piloto de la escudería Alpine correrá hoy a partir de las 14 horas en el Autódromo José Pace de Interlagos, por el Gran Premio de Brasil, en la segunda de las dos fechas de la Fórmula 1 que se disputa en territorio latinoamericano (la otra ya se corrió en México).
Por ello, al ser la única más cercana al país, los fanáticos argentinos apuntan a estar presentes en Brasil y acompañar a Colapinto que largará décimoctavo en este Gran Premio.
LE PUEDE INTERESAR
La agenda deportiva del domingo detiene al país: partidos, horarios y TV
VIDEO: ASÍ LOS ARGENTINOS COPARON BRASIL
HIMNO Y BANDERAZO EN SAO PAULO 🇧🇷 !!!#Colapinto 🇦🇷 pic.twitter.com/n7ExCxT8xY— ColapintoF1AR (@colapintof1ar) November 9, 2025
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí