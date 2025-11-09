Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |La sana costumbre

Argentina copó Brasil: impresionante banderazo nacional para Franco Colapinto en la previa del GP

El piloto correrá esta tarde en el Interlagos de Sao Paulo

Argentina copó Brasil: impresionante banderazo nacional para Franco Colapinto en la previa del GP
9 de Noviembre de 2025 | 09:40

Escuchar esta nota

El fútbol no es lo único que nos une y una vez más, el pueblo argentino copó las calles de Brasil. En esta ocasión fue para bancar a Franco Colapinto, quien a partir de las 14hs correrá en en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 en la búsqueda de sus primeros puntos del año.

Al igual que en la edición anterior, los fanáticos se hicieron sentir en el autódromo paulista con banderas y cánticos pero, también, realizaron un gran banderazo en la Plaza Alexandre de Gusmão, en Interlagos.

"Nos volvemos a encontrar para celebrar el orgullo de ver a Colapinto en la Fórmula 1. Esto no es solo una muestra de aliento, es una fiesta, una manera de agradecerle todo lo que nos hace sentir" rezaba previamente la convocatoria para este encuentro albiceleste en suelo brasileño.

Asimismo, el anuncio remarcaba que no debía haber "nada de cánticos contra Brasil ni canciones futboleras; evitar camisetas de fútbol; llevar una bolsa para limpiar al final y traer tu bandera o remera argentina o de tu escudería favorita".

El piloto de la escudería Alpine correrá hoy a partir de las 14 horas en el Autódromo José Pace de Interlagos, por el Gran Premio de Brasil, en la segunda de las dos fechas de la Fórmula 1 que se disputa en territorio latinoamericano (la otra ya se corrió en México).

Por ello, al ser la única más cercana al país, los fanáticos argentinos apuntan a estar presentes en Brasil y acompañar a Colapinto que largará décimoctavo en este Gran Premio.

VIDEO: ASÍ LOS ARGENTINOS COPARON BRASIL

 

 

