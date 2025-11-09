Tragedia en el Gran La Plata: una joven murió y cuatro hombres resultaron heridos en un violento choque
El siniestro ocurrió hoy domingo en la zona de El Dique, cuando una camioneta Renault Kangoo y un Renault 9 chocaron de frente. La víctima fatal aún no fue identificada.
Un trágico accidente vial ocurrió este domingo en la ciudad vecina de Ensenada, donde una joven perdió la vida y cuatro hombres resultaron con heridas de diversa consideración. El hecho tuvo lugar alrededor de las 6:30 de la mañana en Camino Rivadavia, entre la Línea 307 y el Consorcio Industrial, en la zona de El Dique.
De acuerdo al parte oficial del Comando de Patrulla Ensenada, los vehículos involucrados fueron una Renault Kangoo blanca (dominio LMK-471), conducida por un hombre de 50 años, quien viajaba junto a otros dos de 45 y 53 años; y un Renault 9 azul (dominio ARU-263), manejado por otro hombre, quien iba acompañado por una mujer que perdió la vida y aún no fue identificada.
Al arribar al lugar, personal policial constató que la Kangoo se encontraba sobre la cinta asfáltica, mientras que el Renault 9 había caído a un zanjón tras el impacto. En el interior del vehículo, la pareja estaba inconsciente.
Pese al rápido accionar de los bomberos voluntarios de Ensenada y del personal del SAME, los médicos a cargo —el Dr. Chávez (ambulancia 19) y la Dra. Cortez (ambulancia 31)— constataron en el lugar el fallecimiento de la joven. En tanto, las otras cuatro personas heridas fueron trasladados de urgencia al Hospital Horacio Cestino para su atención.
Por último, la causa fue caratulada como “Homicidio culposo”, y quedó a cargo del Comando de Patrulla Ensenada, bajo la intervención del comisario Juan Medina, quien informó que se continúan realizando las pericias para determinar la mecánica del siniestro y las responsabilidades correspondientes.
