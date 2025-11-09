El Gobierno recibe a Llaryora y Orrego y prepara una cumbre ampliada de gobernadores con Milei

La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
La foto multitudinaria se dará luego de que Manuel Adorni y Diego Santilli se reúnan de manera bilateral con los 20 mandatarios provinciales.
Escuchar esta nota
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli, recibirán este lunes a dos gobernadores más para avanzar en la búsqueda de consensos que les encomendó el presidente Javier Milei para impulsar las reformas de segunda generación.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, este lunes Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba) serán los próximos dos mandatarios provinciales que visitarán Casa Rosada en lo que configura la primera ronda preliminar de diálogo.
En Casa Rosada ronda la idea de coordinar una nueva foto con la veintena de representantes de las provincias, similar a la que fue convocada por Guillermo Francos y Lisandro Catalán, y el mandatario libertario, pero aclaran que se dará luego de que culminen los intercambios bilaterales con cada uno de ellos.
En la agenda del tándem federal figura la visita del salteño Gustavo Saénz, de vínculo fluctuante con la administración libertaria. Si bien los primeros contactos telefónicos con el resto de los aliados fueron cursados, aún resta formalizar un encuentro.
Entre los próximos encuentros programados, podrían visitar Balcarce 50 Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros
La idea del Poder Ejecutivo es aceitar los vínculos con las provincias para atender los reclamos puntuales que le permitan conseguís los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y sancionar las reformas laboral, tributaria y penal durante las sesiones extraordinarias convocadas del 10 al 31 de diciembre.
Para eso, el pasado viernes, Adorni y Santilli recibieron al chubutense Ignacio Torres y al catamarqueño Raúl Jalil, quienes se llevaron el compromiso de que los acuerdos trazados con los funcionarios salientes se respetarán, aunque reclamaron la redacción de las reformas para empezar a estudiarlas.
