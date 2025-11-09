Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Vecinos denuncian el pésimo estado de la calle 501 en Gorina: “Está intransitable y puede ocurrir una tragedia”

9 de Noviembre de 2025 | 11:24

En las últimas horas, vecinos de Gorina expresaron su preocupación por el deterioro extremo de la calle 501, entre las avenidas 138 y 148, a la altura de la cárcel de la localidad. Aseguran que el asfalto está completamente destruido y que en algunos tramos resulta imposible circular con normalidad.

“Hay unas tres cuadras que están intransitables, con baches muy profundos. Los autos deben desviarse por la mano contraria para poder pasar”, relató una vecina que compartió imágenes y un video que muestran el estado del camino.

Según explicaron, el problema se agravó en los últimos meses debido al aumento del tránsito que generó la pavimentación y la construcción del nuevo puente sobre la calle 148. “Dado el alto flujo vehicular, se hace imperioso reparar la calle 501 con urgencia antes de que ocurra una tragedia”, remarcaron.

En las fotos se puede observar la calzada agrietada, con grandes pozos y sectores donde el agua se acumula, lo que obliga a los conductores a invadir el carril contrario. La situación preocupa especialmente a quienes transitan a diario por la zona, incluyendo vehículos particulares, transportes escolares y colectivos.

Hasta el momento, los vecinos no recibieron respuesta oficial sobre posibles trabajos de reparación, aunque aseguran que seguirán insistiendo ante el municipio para que se intervenga la arteria antes de que el deterioro sea irreversible.

