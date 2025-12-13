Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

Marcas y Tendencias

Carnes, bebidas y frescos: imperdibles ofertas en EL NENE

ESPACIO PATROCINADO

Carnes, bebidas y frescos: imperdibles ofertas en EL NENE
13 de Diciembre de 2025 | 04:00

Escuchar esta nota

Visitá tu supermercado EL NENE más cercano en Los Hornos, Altos de San Lorenzo, San Carlos, Tolosa, La Plata, Brandsen y Hudson, y aprovechá los mejores precios del fin de semana.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

Trump, Clinton, Woody... El álbum de fotos maldito de Epstein

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla