Con mate y reposera, se realiza el primer “Festival de la Tierra Fértil”

Villa Garibaldi, Parque Sicardi e Ignacio Correas organizan el “Primer Festival de la Tierra Fértil”, que se realizará mañana, de 12 a 20, con actividades para toda la familia.
La iniciativa tiene por objeto que “sea un encuentro que se nos haga costumbre y pueda echar raíces en el tiempo”, indicaron desde la organización, con el objeto de consolidar el evento.
La jornada contará con propuestas para todas las edades. Habrá stands de venta con opciones ideales para las fiestas, gastronomía variada y la participación de productores locales, en busca de promover el trabajo y la economía de la zona.
Además, el festival ofrecerá un espacio destacado para la cultura, con la presencia de artistas locales, bandas musicales y solistas, que acompañarán el encuentro con música y expresiones artísticas, generando un clima festivo y de encuentro al aire libre.
El cierre contará con una propuesta especial, con la proyección inédita de un cortometraje cinematográfico, realizado íntegramente en el barrio, con producción, dirección y actuación de artistas locales.
Desde la organización, a cargo de la Delegación de Villa Garibaldi – Parque Sicardi – Ignacio Correas., se invita a la comunidad a acercarse con mate y reposera. “Te esperamos para ser parte de esta gran fiesta”, se resaltó.
Para más información o consultas sobre la propuesta, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 221 543 9315.
