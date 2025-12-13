Leonel Chiarella fue elegido como el nuevo presidente de la UCR

El Plenario de Delegados de la Unión Cívica Radical (UCR) eligió a Leonel Chiarella como nuevo presidente del Comité Nacional, con 81 votos a favor. El intendente de Venado Tuerto asumirá la conducción partidaria en reemplazo de Martín Lousteau, luego de un acuerdo político alcanzado entre los gobernadores que integran el espacio Provincias Unidas.

Con esta designación, Chiarella se convirtió en el presidente más joven en los 134 años de historia del radicalismo. Hasta ahora, ese récord correspondía al cordobés Gabriel Oddone, quien asumió con 41 años tras la muerte de Marcelo T. de Alvear en 1942, mientras que Hipólito Yrigoyen había llegado a la presidencia del partido con 45 años en 1897.

La nueva mesa de conducción estará integrada por Piera Fernández, ex presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), como secretaria general; Inés Brizuela y Doria (La Rioja) como vicepresidenta primera; Javier Bee Sellares (Córdoba) como vicepresidente segundo, y María Inés Zigarán (Jujuy) como vicepresidenta tercera.

También se desempeñarán como secretarios Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Marcos Ressico (Chaco), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro) y Daniel Angelici (CABA).

PRESENCIA DE GOBERNADORES

De los 106 integrantes que conforman el Plenario de Delegados, participaron alrededor de 90 representantes de las provincias, además de delegados de la Juventud Radical, Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

El acto contó con la presencia de los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien propuso formalmente a Chiarella como sucesor de Lousteau. A último momento se sumó Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y referente de un sector crítico de la estrategia impulsada por Provincias Unidas. El mendocino expresó su disconformidad con la resolución y ordenó a sus delegados que no integren la mesa de conducción.

El nuevo presidente resultó electo luego de que otros dirigentes declinaran asumir el cargo. El último, el ex gobernador correntino Valdés.

Durante su discurso de asunción, Chiarella agradeció el respaldo de los gobernadores y destacó el proceso de negociación que permitió alcanzar el consenso. “Muchos decían que esto era agarrar una papa caliente. Para nosotros es el desafío más hermoso de nuestra vida política. Venimos con humildad y militancia, y con la madurez necesaria para llevar adelante un proceso de diálogo en todo el partido”, afirmó.

En ese marco, subrayó la necesidad de ofrecer una alternativa política que supere la polarización. “Vamos a ayudar a los que gobiernan, pero también a los que quieren gobernar”, concluyó.