Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

Política y Economía |Es el actual intendente de Venado Tuerto

Leonel Chiarella fue elegido como el nuevo presidente de la UCR

Lo consagró el plenario de delegados con 81 votos y sucederá a Lousteau tras el acuerdo de varios gobernadores

Leonel Chiarella fue elegido como el nuevo presidente de la UCR

Felipe Michlig, Leonel Chiarella y Maximiliano Pullaro / web

13 de Diciembre de 2025 | 01:43
Edición impresa

El Plenario de Delegados de la Unión Cívica Radical (UCR) eligió a Leonel Chiarella como nuevo presidente del Comité Nacional, con 81 votos a favor. El intendente de Venado Tuerto asumirá la conducción partidaria en reemplazo de Martín Lousteau, luego de un acuerdo político alcanzado entre los gobernadores que integran el espacio Provincias Unidas.

Con esta designación, Chiarella se convirtió en el presidente más joven en los 134 años de historia del radicalismo. Hasta ahora, ese récord correspondía al cordobés Gabriel Oddone, quien asumió con 41 años tras la muerte de Marcelo T. de Alvear en 1942, mientras que Hipólito Yrigoyen había llegado a la presidencia del partido con 45 años en 1897.

La nueva mesa de conducción estará integrada por Piera Fernández, ex presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), como secretaria general; Inés Brizuela y Doria (La Rioja) como vicepresidenta primera; Javier Bee Sellares (Córdoba) como vicepresidente segundo, y María Inés Zigarán (Jujuy) como vicepresidenta tercera.

También se desempeñarán como secretarios Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Marcos Ressico (Chaco), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro) y Daniel Angelici (CABA).

PRESENCIA DE GOBERNADORES

De los 106 integrantes que conforman el Plenario de Delegados, participaron alrededor de 90 representantes de las provincias, además de delegados de la Juventud Radical, Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

El acto contó con la presencia de los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien propuso formalmente a Chiarella como sucesor de Lousteau. A último momento se sumó Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y referente de un sector crítico de la estrategia impulsada por Provincias Unidas. El mendocino expresó su disconformidad con la resolución y ordenó a sus delegados que no integren la mesa de conducción.

LE PUEDE INTERESAR

Cristina chicaneó al Gobierno por la suba de la inflación de noviembre

LE PUEDE INTERESAR

Ley de Discapacidad: fallo contra un decreto de Milei

El nuevo presidente resultó electo luego de que otros dirigentes declinaran asumir el cargo. El último, el ex gobernador correntino Valdés.

Durante su discurso de asunción, Chiarella agradeció el respaldo de los gobernadores y destacó el proceso de negociación que permitió alcanzar el consenso. “Muchos decían que esto era agarrar una papa caliente. Para nosotros es el desafío más hermoso de nuestra vida política. Venimos con humildad y militancia, y con la madurez necesaria para llevar adelante un proceso de diálogo en todo el partido”, afirmó.

En ese marco, subrayó la necesidad de ofrecer una alternativa política que supere la polarización. “Vamos a ayudar a los que gobiernan, pero también a los que quieren gobernar”, concluyó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

Trump, Clinton, Woody... El álbum de fotos maldito de Epstein

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Otro escándalo con una concejal libertaria
Espectáculos
“La Bayadera”: un tributo a su grandeza
Qué se sabe sobre la salud de Joaquín Levinton tras ser internado de urgencia
Se picó en la cocina: Yanina llegó a “MasterChef” y se enfrentó con La Joaqui
Agenda
Guía de cines
Policiales
Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones
VIDEO. Un accidente alteró la caravana pincha en UNO
Mateo Yagame: queda en suspenso una resolución
Información General
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana
Los números de la suerte del sábado 13 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza
Fue a la final 2024 y se quedó a vivir en Santiago
Nacho Fernández: No hubo acuerdo tras una primera reunión
River apura para sumar a Vera y a Prestianni

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla