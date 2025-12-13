Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

Política y Economía |El expediente por presunto lavado de dinero pasa al fuero Penal Económico

Apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga la mansión de Pilar

Apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga la mansión de Pilar

Daniel Rafecas

13 de Diciembre de 2025 | 01:38
Edición impresa

La Cámara Federal de Comodoro Py resolvió apartar al juez federal Daniel Rafecas de la causa que investiga un presunto lavado de dinero vinculado a la compra de una mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. El expediente pasará a tramitar en el fuero Penal Económico, tras un conflicto de competencia entre juzgados.

La decisión fue adoptada por el camarista Leopoldo Bruglia, de la Sala I del Tribunal de Apelaciones, quien determinó que la causa debe quedar radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N°10, subrogado por el juez Marcelo Aguinsky, que retomará sus funciones el próximo lunes luego de una licencia, según informaron fuentes judiciales.

El fallo no afecta los allanamientos que había ordenado Rafecas, quien continuará al frente de esas medidas hasta su finalización. También seguirán vigentes el embargo preventivo del inmueble, la inmovilización de los vehículos y bienes muebles hallados en el lugar, la prohibición de salida del país para los titulares de la empresa propietaria y el congelamiento de sus cuentas y las de la firma involucrada.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Coalición Cívica contra Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL, propietaria formal de la vivienda. En la presentación judicial se solicitó además que se investigue si la mansión pertenece en realidad a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por sorteo, la causa había quedado inicialmente en manos de Rafecas, quien se declaró incompetente al considerar que los hechos debían tramitar en el fuero Penal Económico. Sin embargo, el juzgado que recibió el expediente rechazó intervenir y devolvió la causa, lo que dio origen al conflicto de competencia resuelto ahora por la Cámara Federal.

En su resolución, Bruglia sostuvo que en esta etapa del proceso “exclusivamente se encontraría comprometido el orden económico y financiero”, lo que justifica la intervención del fuero Penal Económico, y aclaró que no se advierte por el momento la participación de funcionarios públicos que habilite la competencia del fuero federal.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Hay tres detenidos en la causa por presunto lavado

LE PUEDE INTERESAR

La UCR eligió a Leonel Chiarella como nuevo presidente del Comité Nacional

Asimismo, el camarista indicó que el nuevo juez deberá analizar la competencia territorial del caso, para determinar si corresponde que la investigación continúe en los tribunales de Pilar, jurisdicción donde se encuentra el inmueble investigado.

La decisión de la Cámara Federal aún podría ser apelada por el fiscal José Agüero Iturbe, quien había dictaminado que la causa debía continuar bajo la órbita del juzgado federal de Rafecas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

Trump, Clinton, Woody... El álbum de fotos maldito de Epstein

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Otro escándalo con una concejal libertaria
Espectáculos
“La Bayadera”: un tributo a su grandeza
Qué se sabe sobre la salud de Joaquín Levinton tras ser internado de urgencia
Se picó en la cocina: Yanina llegó a “MasterChef” y se enfrentó con La Joaqui
Agenda
Guía de cines
Policiales
Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones
VIDEO. Un accidente alteró la caravana pincha en UNO
Mateo Yagame: queda en suspenso una resolución
Información General
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana
Los números de la suerte del sábado 13 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza
Fue a la final 2024 y se quedó a vivir en Santiago
Nacho Fernández: No hubo acuerdo tras una primera reunión
River apura para sumar a Vera y a Prestianni

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla