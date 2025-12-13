Apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga la mansión de Pilar

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
La Cámara Federal de Comodoro Py resolvió apartar al juez federal Daniel Rafecas de la causa que investiga un presunto lavado de dinero vinculado a la compra de una mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. El expediente pasará a tramitar en el fuero Penal Económico, tras un conflicto de competencia entre juzgados.
La decisión fue adoptada por el camarista Leopoldo Bruglia, de la Sala I del Tribunal de Apelaciones, quien determinó que la causa debe quedar radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N°10, subrogado por el juez Marcelo Aguinsky, que retomará sus funciones el próximo lunes luego de una licencia, según informaron fuentes judiciales.
El fallo no afecta los allanamientos que había ordenado Rafecas, quien continuará al frente de esas medidas hasta su finalización. También seguirán vigentes el embargo preventivo del inmueble, la inmovilización de los vehículos y bienes muebles hallados en el lugar, la prohibición de salida del país para los titulares de la empresa propietaria y el congelamiento de sus cuentas y las de la firma involucrada.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Coalición Cívica contra Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL, propietaria formal de la vivienda. En la presentación judicial se solicitó además que se investigue si la mansión pertenece en realidad a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Por sorteo, la causa había quedado inicialmente en manos de Rafecas, quien se declaró incompetente al considerar que los hechos debían tramitar en el fuero Penal Económico. Sin embargo, el juzgado que recibió el expediente rechazó intervenir y devolvió la causa, lo que dio origen al conflicto de competencia resuelto ahora por la Cámara Federal.
En su resolución, Bruglia sostuvo que en esta etapa del proceso “exclusivamente se encontraría comprometido el orden económico y financiero”, lo que justifica la intervención del fuero Penal Económico, y aclaró que no se advierte por el momento la participación de funcionarios públicos que habilite la competencia del fuero federal.
Asimismo, el camarista indicó que el nuevo juez deberá analizar la competencia territorial del caso, para determinar si corresponde que la investigación continúe en los tribunales de Pilar, jurisdicción donde se encuentra el inmueble investigado.
La decisión de la Cámara Federal aún podría ser apelada por el fiscal José Agüero Iturbe, quien había dictaminado que la causa debía continuar bajo la órbita del juzgado federal de Rafecas.
