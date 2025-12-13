Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
Un grave hecho de inseguridad fue denunciado en las últimas horas en una vivienda ubicada en la zona de calle 71 entre 22 y 23, a pocas cuadras de Parque Castelli, donde delincuentes ingresaron aprovechando la ausencia de sus moradores y se alzaron con una suma millonaria de dinero en efectivo.
Según consta en la denuncia, el damnificado, un hombre de 50 años, se retiró de su domicilio alrededor de las 6.30 de la mañana para dirigirse a su trabajo, dejando la casa sin ocupantes. Recién regresó cerca de la noche, momento en el que tomó algunas pertenencias personales y volvió a salir para realizar actividad física. Fue recién pasadas las 22.20 cuando retornó definitivamente y advirtió que algo no estaba bien.
Al ingresar, el propietario encontró la habitación principal completamente revuelta, con claros signos de desorden y búsqueda. Minutos después, al revisar el resto del inmueble, descubrió que los barrotes del patio interno -que cuenta con rejas en su parte superior- habían sido violentados, lo que habría facilitado el ingreso de los intrusos.
Tras una primera inspección, el hombre constató el faltante de aproximadamente cinco millones de pesos argentinos en efectivo. No obstante, advirtió que el monto sustraído podría ser mayor, ya que su pareja se encontraba fuera de la ciudad, y al regresar podría detectar la ausencia de otros elementos de valor.
En su exposición ante las autoridades, la víctima señaló además que lindero a su terreno se emplazan varias casillas precarias, un sector que, según su apreciación, podría haber sido utilizado por los autores del hecho para acceder al patio interno y luego darse a la fuga sin ser advertidos. La denuncia fue radicada y quedó en manos de las autoridades, que ahora trabajan para determinar cómo se produjo el ingreso, reconstruir la secuencia delictiva y dar con los responsables del robo.
