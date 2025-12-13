Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

Política y Economía |Por más de $7.500 millones. “Chiqui” tapia, cada VEZ MÁS COMPROMETIDO

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos

La presentación fue realizada por la Dirección General Impositiva ante la Justicia en lo Penal Económico

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos

Claudio “Chiqui” tapia

13 de Diciembre de 2025 | 03:06
Edición impresa

La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de tributos y la retención de aportes previsionales que no habrían sido ingresados en tiempo y forma al Estado. Según el escrito judicial, el perjuicio fiscal asciende a $7.593.903.512,23 y se vincula con irregularidades detectadas en distintos períodos comprendidos entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Amarante, y se basa en un informe elaborado por la jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Vanina Mariel Vidal. La acción judicial fue impulsada por la DGI, organismo que conduce Andrés Vázquez.

De acuerdo con la acusación, la AFA, en su carácter de agente de retención, habría practicado retenciones impositivas y previsionales sin cumplir con la obligación legal de depositarlas dentro de los plazos establecidos, pese a contar con la capacidad económica y operativa para hacerlo. En ese marco, el organismo recaudador sostuvo que la entidad “conocía su calidad de agente de retención y la obligación de ingresar los fondos correspondientes al fisco”.

Los montos cuestionados

Según la información aportada por la División Recaudación de Grandes Contribuyentes, las retenciones impositivas no ingresadas en término corresponden a los meses de agosto y septiembre de 2025, e incluyen conceptos vinculados al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Ganancias. Ese monto asciende a $916.005.301,41 y, al momento de la presentación judicial, permanecía impago.

En cuanto a las contribuciones a la seguridad social, el informe indica que si bien fueron finalmente ingresadas, el depósito se realizó fuera del plazo legal. Esas retenciones alcanzan los $6.677.898.210,82 y corresponden al período comprendido entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025. De este modo, la suma total que el Estado dejó de percibir en tiempo y forma supera los $7.500 millones.

La denuncia señala que los montos involucrados superan ampliamente el umbral mínimo previsto por la normativa penal tributaria, que establece un piso de $100.000 mensuales para la configuración de los delitos contemplados en el Régimen Penal Tributario.

LE PUEDE INTERESAR

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama

LE PUEDE INTERESAR

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

La DGI encuadró las maniobras investigadas en los delitos previstos en los artículos 4° y 7°, segundo párrafo, de la Ley 27.430, que reprime la apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social. Las penas previstas para estas figuras van de dos a seis años de prisión.

En el escrito, el organismo remarcó que los fondos retenidos “no constituyen recursos propios de los cuales pueda disponerse libremente con la finalidad de solventar otras obligaciones de la sociedad”. En ese sentido, advirtió que la dilación en el depósito implica un financiamiento indebido por parte del contribuyente, mediante la utilización de dinero que pertenece al Estado.

La presentación judicial identifica como principal responsable al presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia, en su carácter de máxima autoridad de la entidad y administrador de la clave fiscal. No obstante, la DGI solicitó que la investigación alcance también a “autores, coautores, cómplices, encubridores o instigadores” que hayan intervenido en los hechos denunciados.

El organismo aclaró además que la AFA no registra antecedentes penales previos en el sistema de seguimiento de causas de la DGI, y precisó que la información aportada surge de los registros internos de ARCA, sin perjuicio de otros datos que puedan obrar en poder de la Inspección General de Justicia u otros organismos de control.

La denuncia contra la AFA se conoció en una semana marcada por un fuerte avance de distintas investigaciones judiciales que involucran a dirigentes del fútbol argentino. En ese contexto, la figura de Claudio “Chiqui” Tapia quedó bajo la lupa en causas que analizan la posible existencia de testaferros, el origen de patrimonios millonarios y eventuales maniobras de lavado de dinero.

Desde el organismo recaudador advirtieron que este tipo de conductas afecta de manera directa la actividad financiera del Estado, ya que la recaudación tributaria constituye una fuente esencial para el financiamiento del gasto público y el cumplimiento de funciones básicas. La causa ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si existió delito y quiénes fueron los responsables.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

Trump, Clinton, Woody... El álbum de fotos maldito de Epstein

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Últimas noticias de Política y Economía

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Otro escándalo con una concejal libertaria

Con el uniforme puesto, Carlos Presti juró como ministro de Defensa
Espectáculos
“La Bayadera”: un tributo a su grandeza
Qué se sabe sobre la salud de Joaquín Levinton tras ser internado de urgencia
Se picó en la cocina: Yanina llegó a “MasterChef” y se enfrentó con La Joaqui
Agenda
Guía de cines
Policiales
Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones
VIDEO. Un accidente alteró la caravana pincha en UNO
Mateo Yagame: queda en suspenso una resolución
Información General
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana
Los números de la suerte del sábado 13 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza
Fue a la final 2024 y se quedó a vivir en Santiago
Nacho Fernández: No hubo acuerdo tras una primera reunión
River apura para sumar a Vera y a Prestianni

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla