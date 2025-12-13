Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |A sacar cuentas

El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho

Desde 10.000 pesos y con una amplia variedad de opciones para todas las edades, los comercios de la Ciudad ya sienten el movimiento de las Fiestas. Jugueterías, indumentaria y librerías, entre los más elegidos para regalar

13 de Diciembre de 2025 | 02:39
Edición impresa

A menos de dos semanas para que Papá Noel llene de magia y regalos la Noche Buena, los comercios platenses ya sienten cómo crece el movimiento en los primeros días de diciembre. Entre compras anticipadas, consultas, reservas y descuentos bancarios, el segmento de las compras familiares empieza a perfilar un escenario en el que la mayoría busca anticiparse sin perder de vista el presupuesto.

Sin duda alguna, la Navidad es uno de los momentos más esperados por chicos y grandes. Los más “peques” esperan ansiosos su obsequio, mientras los adultos intentan agasajar a todos sin descuidar su bolsillo. En este sentido, sin distinguir de edades, desde distintos rubros coinciden en que diciembre arranca con recorridas y preguntas, pero el ritmo fuerte todavía “está por venir”.

Las promociones bancarias, el cobro del aguinaldo y las noches comerciales aparecen como los momentos clave que terminan de ordenar la demanda, mientras muchos consumidores optan por planificar para evitar el apuro y la falta de stock de último momento.

“El movimiento ya empezó. Hay personas que se ocupan de la cartita desde temprano. Pero el mayor flujo se vuelca a los últimos cinco o seis días más cercanos a Navidad”, explicó Ramiro Archidiácono, de la juguetería “Hobby Toys”, 39 casi esquina 24, frente al Parque Alberti. Según contó, el último fin de semana ya se empezó a notar mayor circulación, aunque gran parte de las compras se define cuando entran en vigencia las promociones bancarias. En ese marco, señaló que una práctica cada vez más habitual es la reserva anticipada: muchos clientes dejan el producto señalado con una seña y lo retiran cuando llegan los descuentos, para asegurarse disponibilidad y evitar el tumulto.

En este sentido, para Archidiácono, lo más buscado para el arbolito es “siempre lo que tiene personajes y licencias, como pueden ser artículos de Spider-Man, Los Vengadores, Minecraft, muñecas tipo Barbie y las pistas Hot Wheels”. En cuanto a los valores, remarcó que “hay productos por menos de 10.000 pesos y otros que alcanzan las 7 cifras”.

Detalló que “la oferta abarca desde cosas para bebés, como cuneros o sonajeros, hasta juegos de mesa para infancias y adultos. Actualmente las opciones son infinitas porque hay una conciencia en empezar a dejar un poco los regalos electrónicos y las familias se volvieron a volcar hacía el entretenimiento didáctico, físico e imaginativo”, analizó.

Por su parte, la indumentaria vuelve a ocupar un lugar central entre los regalos de Navidad. “Las ventas vienen bien y se nota mucho movimiento por las ofertas que tenemos en efectivo”, señaló María Peralta, encargada del local de Tiza ubicado en 8 y 47.

Al detallar lo más elegido para el arbolito, Peralta explicó que “para los chicos lo que más sale son remeras, mallas y musculosas, es un básico”. En cuanto a los precios, precisó que “las musculositas arrancan desde los $11.000”, mientras que las remeras para chicos oscilan entre los $17.000 y $24.000 y las mallas para la playa o pileta rondan los $19.000. Para los adultos, indicó que “las remeras empiezan en los $25.000 y las musculosas desde los $15.000”. A su vez, sobre los medios de pago, resumió que “es un poco y un poco”, con fuerte peso de las promociones del Banco Provincia.

En tanto, otra de las opciones que elige Papa Noel son los productos de librería, en donde el “pico de ventas” se comienza a sentir más cercana a la Navidad.

Desde el rubro señalan que los primeros días funcionan como anticipo, con muchas consultas y recorridas. “La semana fuerte es a partir del 18 ó 19”, explicó Nicolás Valverde, encargado de una librería sobre calle 8, al referirse a los momentos de mayor movimiento.

En cuanto al comportamiento de los clientes, Valverde describió que “hay más cautela: la gente pregunta, espera y guarda”, y remarcó que las promociones bancarias son decisivas. “Esperan promos y, llegando los días clave, el tarjeteo es a pleno”, resumió.

Sobre los regalos más buscados, explicó que hay un abanico muy amplio, con fuerte presencia de libros infantiles, novelas, títulos de autoayuda y autores argentinos. En materia de precios, indicó que “para un niño se puede conseguir un regalo a partir de $10.000 o $12.000”, mientras que “un libro para adulto ronda en promedio los $30.000”.

Con este panorama, los comercios de la Ciudad se preparan para una recta final que, como cada año, combinará planificación, descuentos y decisiones de último momento. Mientras tanto, las familias platenses afinan las cuentas y empiezan a definir cómo será, este año, el ritual de llenar el arbolito.

 

Multimedia

Los juguetes, entre lo más elegido por papá Noel para el arbolito / el dia

