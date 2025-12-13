Los K reclaman por las autoridades del Senado

El kirchnerismo legislativo no quiere que se enfríe la disputa con Axel Kicillof. Luego del fallido intento por cubrir la vicepresidencia del Senado y cuando todo indicaba que la discusión quedaría para marzo, varios legisladores presentaron una nota para reclamar que se convoque nuevamente a sesión para el próximo martes.

El temario contempla algunos de los proyectos que quedaron pendientes de tratamiento, que ya cuentan con la aprobación de la Cámara de Diputados y que fueron impulsados por el Gobierno como la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y la Empresa de Emergencias en Salud. Pero el más relevante es la elección de autoridades de la Cámara alta que quedó trunca en la sesión del lunes.

Ambos proyectos perderán estado parlamentario a fin de año si no son aprobados.

La nota es firmada por los senadores Evelyn Díaz, Sergio Berni, Mónica Macha, María Rosa Martínez, María Inés Laurini, Diego Videla, Fernanda Raverta, Emmanuel González Santalla, Laura Clark, Sabrina Bastida y Amira Curi. Todos responden al kirchnerismo duro.

En esa sesión del lunes donde juraron los nuevos senadores, el sector de Axel Kicillof, cuya principal espada allí es la vicegobernadora Verónica Magario, buscó imponer como vicepresidenta a la Cámara alta a Ayelén Durán, una ex camporista de Bahía Blanca que ahora reporta al esquema del ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés “Cuervo” Larroque.

DOS NOMBRES EN JUEGO

El kirchnerismo y el massismo bloquearon a Durán y, en cambio, propusieron al histórico intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien fue electo senador.

Ishii supo estar cerca de Kicillof e incluso colocó a algunos de sus hombres en el gabinete bonaerense, pero en los últimos tiempos cerró un acuerdo con la propia Cristina Kirchner que ahora lo terminaría empujando a la estratégica vicepresidencia del Senado.

Sin embargo, la falta de acuerdo no sólo bloqueó a Durán sino que también impidió que Ishii pudiera terminar asumiendo el cargo. De un lado, el kirchnerismo sostiene que ese cargo, tanto como la presidencia del bloque, le corresponde. De hecho, los ejercía a través de Luis Vivona y Teresa García. Ambos terminaron su mandato.

Pero el kicillofismo explica su embestida revoleando cuestiones institucionales: la vicepresidencia del Senado está en la línea de sucesión. Es el tercer cargo de fuerte trascendencia después del gobernador y el vice.

De ahí que pretenda tener alineado ese esquema con dirigentes que reporten al Movimiento Derecho al Futuro.

En el medio de esa pulseada aparece al nombre de Sergio Berni. El ex ministro de Seguridad de Kicillof pero ahora alejado del mandatario pulseó hace dos año por quedarse con la vicepresidencia. Falló en su intento por el kirchnerismo impulsó en su lugar a Luis Vivona, el hombre fuerte de Malvinas Argentinas que ahora asumió como diputado.

Ahora se dice que Berni buscaría terciar en esa pelea. De hecho, fue uno de los firmantes de la nota que llegó al despacho de la vicegobernadora Magario.

Más allá de esa disputa, el peronismo debe resolver otra cuestión: la presidencia del bloque.

En ese caso, el sector de Kicillof, no se metería en la pulseada y La Cámpora impulsaría a la marplatense Fernanda Raverta.

Si bien la pulseada sigue abierta, la holgada mayoría que el kirchnerismo y aliados tienen en la bancada de Fuerza Patria allanaría el camino para que el kirchnerismo duro se quede con la vicepresidencia.