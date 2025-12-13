La UNLP distinguió a sus investigadores destacados

La ceremonia se realizó en el Centro de Convenciones del Edificio Sergio Karakachoff / UNLP

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizó la entrega de los Premios a la Labor Científica, Tecnológica y Artística, una distinción que reconoce a las personalidades más destacadas de los ámbitos de las ciencias y las artes de esta casa de estudios por su trayectoria, aporte al conocimiento y compromiso con la producción académica y cultural.

La ceremonia se llevó en el Centro de Convenciones del Edificio Sergio Karakachoff, situado en 48 entre 6 y 7, y fue encabezada por el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, y el secretario de Ciencia y Técnica, Nicolás Rendtorff.

En esta oportunidad, fueron reconocidos: Ana Gómez Pintus y Daniela Cortizo (Arquitectura y Urbanismo); Mariel Ciafardo y Agustín Bucari (Artes); Corina Graciano y Antonio José Barotto (Ciencias Agrarias y Forestales); Claudia Noemí Tocho y Mauro Mariani (Ciencias Astronómicas y Geofísicas); Martín Cicowiez y Guillermo Enrique Falcone (Ciencias Económicas); y Demetrio Stojanoff junto a Roberto Aníbal Morales (Ciencias Exactas).

También recibieron la distinción Mario Silvio Gerlero y Felipe Ruiz Dienemann (Ciencias Jurídicas y Sociales); Vanesa Herlax y Andrés Dulbecco (Ciencias Médicas); Mariana Chaves y Julián Cueto (Ciencias Naturales y Museo); María Alejandra Stornelli y María Emilia Bravi (Ciencias Veterinarias); Ariel Pasini y Manuel Costanzo (Informática); y Héctor Adriani junto a María Belén Castro (Humanidades y Ciencias de la Educación).

La nómina se completó con Ricardo Días y Kyung Won Kang (Ingeniería); Karina Mayocchi y Bárbara Lazo Ivanov (Odontología); Alejandra Valentino y María Eugenia Pereira (Periodismo y Comunicación Social); Paula Cardós y Cristian Parellada (Psicología); María Silvina Cavalleri y María Valeria Branca (Trabajo Social); María Claudia Molinari y Marisol Colman (Escuela Graduada UNLP); y Guillermina Inés Piatti (Bachillerato de Bellas Artes).