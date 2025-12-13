La UNLP distinguió a sus investigadores destacados

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho
La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago
El Tren Universitario viaja por la Ciudad a un cuarto de su capacidad
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia
Viviana Yacoub: "La ciudad se cuida cuando se la piensa a largo plazo"
La profusión de sitios que toman apuestas online a menores de edad
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Con el uniforme puesto, Carlos Presti juró como ministro de Defensa
Leonel Chiarella fue elegido como el nuevo presidente de la UCR
Cristina chicaneó al Gobierno por la suba de la inflación de noviembre
El dueño de Flybondi se queda con OCA, la principal empresa de correo privado
Apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga la mansión de Pilar
Con mate y reposera, se realiza el primer “Festival de la Tierra Fértil”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se les otorgó un especial reconocimiento por su trayectoria y su aporte al conocimiento
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizó la entrega de los Premios a la Labor Científica, Tecnológica y Artística, una distinción que reconoce a las personalidades más destacadas de los ámbitos de las ciencias y las artes de esta casa de estudios por su trayectoria, aporte al conocimiento y compromiso con la producción académica y cultural.
La ceremonia se llevó en el Centro de Convenciones del Edificio Sergio Karakachoff, situado en 48 entre 6 y 7, y fue encabezada por el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, y el secretario de Ciencia y Técnica, Nicolás Rendtorff.
En esta oportunidad, fueron reconocidos: Ana Gómez Pintus y Daniela Cortizo (Arquitectura y Urbanismo); Mariel Ciafardo y Agustín Bucari (Artes); Corina Graciano y Antonio José Barotto (Ciencias Agrarias y Forestales); Claudia Noemí Tocho y Mauro Mariani (Ciencias Astronómicas y Geofísicas); Martín Cicowiez y Guillermo Enrique Falcone (Ciencias Económicas); y Demetrio Stojanoff junto a Roberto Aníbal Morales (Ciencias Exactas).
También recibieron la distinción Mario Silvio Gerlero y Felipe Ruiz Dienemann (Ciencias Jurídicas y Sociales); Vanesa Herlax y Andrés Dulbecco (Ciencias Médicas); Mariana Chaves y Julián Cueto (Ciencias Naturales y Museo); María Alejandra Stornelli y María Emilia Bravi (Ciencias Veterinarias); Ariel Pasini y Manuel Costanzo (Informática); y Héctor Adriani junto a María Belén Castro (Humanidades y Ciencias de la Educación).
La nómina se completó con Ricardo Días y Kyung Won Kang (Ingeniería); Karina Mayocchi y Bárbara Lazo Ivanov (Odontología); Alejandra Valentino y María Eugenia Pereira (Periodismo y Comunicación Social); Paula Cardós y Cristian Parellada (Psicología); María Silvina Cavalleri y María Valeria Branca (Trabajo Social); María Claudia Molinari y Marisol Colman (Escuela Graduada UNLP); y Guillermina Inés Piatti (Bachillerato de Bellas Artes).
LE PUEDE INTERESAR
La UNLP registra una caída en las inscripciones
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí