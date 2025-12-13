Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

Deportes |El presidente se fue anoche a tucumán con dirigentes y familiares de jugadores

Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Desde UNO partió la mayor cantidad de colectivos. Otros lo hicieron desde diferentes lugares. Se calculan más de 100

13 de Diciembre de 2025 | 02:16
Edición impresa

El éxido masivo se produjo. Anoche partieron el grueso de los micros con los hinchas de Estudiantes. Se calcula que entre los que lo hicieron por la tarde desde diferentes lugares y los que lo hicieron desde UNO son más de 100 micros de larga distancia los que trasladaron a los simpatizantes desde La Plata hasta el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Las 10 mil localidades que le diern al Pincha se agotaron antes del mediodía, como antes había sucedido con las plateas el primer día de expendio.

En la zona del estadio albirrojo se produjo un revuelo de hinchas y colectivos. Toda la cuadra desde 57 hasta 50 con unidades numeradas para la mejor organización. Los colectivos que decidió sacar el Club para el mejor traslasdo de los hinchas que no tenían el dinero como para pagar una fortuna en vuelos charter o vuelos comerciales, salieron desde esa zona.

Muchos bocinazos, bombas de estruendo, pirotecnia y el clima que uno se puede imaginar de semejante movilización. Calcularon los de la organización que entre los micros fletados por el Club más todos los de agrupaciones, filiales y particulares que lo hicieron desde horas tempranas son en total unos 110 micros

Pero en paralelo empezó el viaje por otros miles de hinchas. Algunos en vuelos a Tucumán y Catamarca para luego un traslado terrestre, muchísimos en autos particulares y un vuelo chárter especial que salió desde Ezeiza en horas de la noche: el que tuvo la presencia del presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón.

La Brujita decidió ir a la final pese a que nunca lo hace en condición de visitante. Su presencia es mucho más que una demostración de fanastismo: es una señal y un mensaje a las autoridades de la AFA que decidieron suspenderlo por incitar a que sus jugadores le dieran la espalda a Rosario Central luego del título por decreto.

LE PUEDE INTERESAR

Fue a la final 2024 y se quedó a vivir en Santiago

LE PUEDE INTERESAR

Nacho Fernández: No hubo acuerdo tras una primera reunión

La Brujita se subiño al chárter que salió anoche desde Ezeiza rumbo a Tucumán con dirigentes, exdirigentes, allegados y familiares de los jugadores y cuerpo técnico. Fue un grupo numeroso de alrededor 130 personas que se trasladará vía terrestre rumbo esta tarde desde San Miguel de Tucumán hasta el Madre de Ciudades y al regreso hará lo mismo pero en horas de la noche. Claramente su presencia no pasó desapercibida.

El viaje por rutas separadas

La parcialidad de Racing partió por la tarde desde el Estadio Presidente Perón saliendo por Av. Mitre, Puente Pueyrredón, Autopista Arturo Frondizi, Aut. 25 de Mayo, continuar por Autopista Moreno, Av. Gral. Paz, Aut. Panamericana, tomar por Ruta 9 hasta el límite con la provincia de Santa Fe.

Por su parte, los hinchas de Estudiantes hicieron lo propio saliendo desde el Estadio “UNO” en horas de la noche tomando Av. 44 hasta Ruta N° 6, luego Ruta N° 8, continuando por esta hasta el límite jurisdiccional con la Provincia de Santa Fe.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
Multimedia

el grueso de los hinchas viajó en colectivos especiales / n.braicovich

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

Trump, Clinton, Woody... El álbum de fotos maldito de Epstein

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

Fue a la final 2024 y se quedó a vivir en Santiago

Nacho Fernández: No hubo acuerdo tras una primera reunión

River apura para sumar a Vera y a Prestianni
Espectáculos
“La Bayadera”: un tributo a su grandeza
Qué se sabe sobre la salud de Joaquín Levinton tras ser internado de urgencia
Se picó en la cocina: Yanina llegó a “MasterChef” y se enfrentó con La Joaqui
Agenda
Guía de cines
Política y Economía
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
Otro escándalo con una concejal libertaria
Con el uniforme puesto, Carlos Presti juró como ministro de Defensa
La Ciudad
VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho
La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago
El Tren Universitario viaja por la Ciudad a un cuarto de su capacidad
La UNLP distinguió a sus investigadores destacados
En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia
Policiales
Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones
VIDEO. Un accidente alteró la caravana pincha en UNO
Mateo Yagame: queda en suspenso una resolución

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla