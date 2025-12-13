Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

El éxido masivo se produjo. Anoche partieron el grueso de los micros con los hinchas de Estudiantes. Se calcula que entre los que lo hicieron por la tarde desde diferentes lugares y los que lo hicieron desde UNO son más de 100 micros de larga distancia los que trasladaron a los simpatizantes desde La Plata hasta el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Las 10 mil localidades que le diern al Pincha se agotaron antes del mediodía, como antes había sucedido con las plateas el primer día de expendio.

En la zona del estadio albirrojo se produjo un revuelo de hinchas y colectivos. Toda la cuadra desde 57 hasta 50 con unidades numeradas para la mejor organización. Los colectivos que decidió sacar el Club para el mejor traslasdo de los hinchas que no tenían el dinero como para pagar una fortuna en vuelos charter o vuelos comerciales, salieron desde esa zona.

Muchos bocinazos, bombas de estruendo, pirotecnia y el clima que uno se puede imaginar de semejante movilización. Calcularon los de la organización que entre los micros fletados por el Club más todos los de agrupaciones, filiales y particulares que lo hicieron desde horas tempranas son en total unos 110 micros

Pero en paralelo empezó el viaje por otros miles de hinchas. Algunos en vuelos a Tucumán y Catamarca para luego un traslado terrestre, muchísimos en autos particulares y un vuelo chárter especial que salió desde Ezeiza en horas de la noche: el que tuvo la presencia del presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón.

La Brujita decidió ir a la final pese a que nunca lo hace en condición de visitante. Su presencia es mucho más que una demostración de fanastismo: es una señal y un mensaje a las autoridades de la AFA que decidieron suspenderlo por incitar a que sus jugadores le dieran la espalda a Rosario Central luego del título por decreto.

La Brujita se subiño al chárter que salió anoche desde Ezeiza rumbo a Tucumán con dirigentes, exdirigentes, allegados y familiares de los jugadores y cuerpo técnico. Fue un grupo numeroso de alrededor 130 personas que se trasladará vía terrestre rumbo esta tarde desde San Miguel de Tucumán hasta el Madre de Ciudades y al regreso hará lo mismo pero en horas de la noche. Claramente su presencia no pasó desapercibida.

El viaje por rutas separadas

La parcialidad de Racing partió por la tarde desde el Estadio Presidente Perón saliendo por Av. Mitre, Puente Pueyrredón, Autopista Arturo Frondizi, Aut. 25 de Mayo, continuar por Autopista Moreno, Av. Gral. Paz, Aut. Panamericana, tomar por Ruta 9 hasta el límite con la provincia de Santa Fe.

Por su parte, los hinchas de Estudiantes hicieron lo propio saliendo desde el Estadio “UNO” en horas de la noche tomando Av. 44 hasta Ruta N° 6, luego Ruta N° 8, continuando por esta hasta el límite jurisdiccional con la Provincia de Santa Fe.