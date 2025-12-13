En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia

En varias zonas, el agua sale turbia de las canillas / El Dia

En Villa Castells continúa el reclamo de los vecinos por los problemas en el servicio de agua y la falta de respuesta por parte de Aguas Bonaerenses (ABSA).

En la zona de 12 y 491 denuncian que llevan dos días sin agua.

“Pero, lo más asombroso es que, en dos días consecutivos, ABSA no tiene información para brindar el usuario. ¡No tienen conocimiento de que en Villa Castells falta el agua! Después de esperar 16 minutos en línea para ser atendida, no pudieron darme ninguna información”, afirmó Silvia, indignada por la situación.

A su vez, recordó que todos los días deben retirar un bidón de agua a varias cuadras de sus hogares, porque la de las cañerías no es apta para beber. “Esto lo sufrimos desde hace muchísimos años”, resaltó.

En la calle 488, desde 13 hacia 2, y en la 485, también de 13 a 2, los vecinos también se quejan por la falta de agua.

“Están haciendo obras y nos informaron que no tendremos agua durante todo el fin de semana. Con 35 grados de temperatura, no podemos bañarnos ni usar los baños, ni lavar la ropa o la vajilla”, relató un frentista.

Además, en calle 5 entre 503 y 504, se suman las quejas porque el agua de la canilla sale turbia.