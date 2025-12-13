Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

La Ciudad |Problemas con el servicio

En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia

En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia

En varias zonas, el agua sale turbia de las canillas / El Dia

13 de Diciembre de 2025 | 01:50
Edición impresa

En Villa Castells continúa el reclamo de los vecinos por los problemas en el servicio de agua y la falta de respuesta por parte de Aguas Bonaerenses (ABSA).

En la zona de 12 y 491 denuncian que llevan dos días sin agua.

“Pero, lo más asombroso es que, en dos días consecutivos, ABSA no tiene información para brindar el usuario. ¡No tienen conocimiento de que en Villa Castells falta el agua! Después de esperar 16 minutos en línea para ser atendida, no pudieron darme ninguna información”, afirmó Silvia, indignada por la situación.

LE PUEDE INTERESAR

La UNLP registra una caída en las inscripciones

LE PUEDE INTERESAR

Con mate y reposera, se realiza el primer “Festival de la Tierra Fértil”

A su vez, recordó que todos los días deben retirar un bidón de agua a varias cuadras de sus hogares, porque la de las cañerías no es apta para beber. “Esto lo sufrimos desde hace muchísimos años”, resaltó.

En la calle 488, desde 13 hacia 2, y en la 485, también de 13 a 2, los vecinos también se quejan por la falta de agua.

“Están haciendo obras y nos informaron que no tendremos agua durante todo el fin de semana. Con 35 grados de temperatura, no podemos bañarnos ni usar los baños, ni lavar la ropa o la vajilla”, relató un frentista.

Además, en calle 5 entre 503 y 504, se suman las quejas porque el agua de la canilla sale turbia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

Trump, Clinton, Woody... El álbum de fotos maldito de Epstein

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

El Tren Universitario viaja por la Ciudad a un cuarto de su capacidad

La UNLP distinguió a sus investigadores destacados
Espectáculos
“La Bayadera”: un tributo a su grandeza
Qué se sabe sobre la salud de Joaquín Levinton tras ser internado de urgencia
Se picó en la cocina: Yanina llegó a “MasterChef” y se enfrentó con La Joaqui
Agenda
Guía de cines
Información General
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana
Los números de la suerte del sábado 13 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones
VIDEO. Un accidente alteró la caravana pincha en UNO
Mateo Yagame: queda en suspenso una resolución
Deportes
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza
Fue a la final 2024 y se quedó a vivir en Santiago
Nacho Fernández: No hubo acuerdo tras una primera reunión
River apura para sumar a Vera y a Prestianni

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla