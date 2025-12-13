“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama

Algunos de los autos que fueron incautados durante los allanamientos / web

La Justicia federal secuestró 54 vehículos de alta gama y de colección durante un allanamiento realizado en una mansión ubicada en la localidad bonaerense de Villa Rosa, en el partido de Pilar. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación que busca determinar si la propiedad y los bienes hallados pertenecen a presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El operativo fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas (quien luego fue apartado de la investigación -ver aparte-) y se realizó en una vivienda que, según la denuncia, estaría vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a otros directivos de la entidad, a través de intermediarios.

Vehículos de lujo y de colección

Durante el allanamiento se hallaron 45 autos de lujo o de colección, siete motocicletas de alta cilindrada y dos kartings, todos almacenados en un galpón de grandes dimensiones dentro del predio. Según informaron fuentes judiciales, los vehículos figuran a nombre de la firma Real Central SRL y quedaron formalmente secuestrados para su posterior tasación.

Entre los rodados identificados hay varios Porsche, un Audi, un BMW, motocicletas Harley-Davidson y una Ferrari F430 Coupé, además de otros vehículos de colección cuya identificación aún está en proceso.

En el lugar trabajaron seis peritos designados por la Justicia —tres de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro— con el objetivo de tasar tanto los vehículos incautados como la propiedad. Además, por orden del magistrado, se dispuso la filmación y el registro fotográfico de todo el predio.

Desde el inicio de la investigación, la finca se encontraba bajo custodia de la Policía Federal Argentina, que había informado la existencia de al menos 59 vehículos registrados a nombre de la sociedad investigada.

La investigación por lavado de activos

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Coalición Cívica, que advirtió sobre la posible utilización de la sociedad Real Central SRL como una “pantalla” para ocultar bienes de alto valor económico pertenecientes a terceros. La firma está a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes son investigados como presuntos testaferros.

Ambos tienen prohibido salir del país y registran la inhibición general de sus bienes y cuentas bancarias. Según la denuncia, ninguno de los dos tendría capacidad económica suficiente para adquirir una propiedad de esas características ni para justificar la tenencia de los vehículos secuestrados.

De acuerdo con los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires, el predio allanado —de más de 105.000 metros cuadrados— fue adquirido en 2017 por el exfutbolista Carlos Tevez. En 2023 pasó a manos de la empresa Malte SRL y, en mayo de 2024, fue comprado por Real Central SRL.

Según consta en la denuncia, la mansión cuenta con un haras con caballos árabes y de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto y múltiples instalaciones deportivas.

Otros allanamientos en Pilar

El procedimiento en Villa Rosa se suma a otros allanamientos realizados en un barrio privado de Pilar, donde la misma sociedad figura como propietaria de dos lotes. En esos operativos se secuestró documentación vinculada al pago de expensas y a movimientos societarios.

Además, el juez Rafecas ordenó allanar las oficinas administrativas del barrio privado Ayres Plaza, con el objetivo de profundizar la investigación sobre el origen de los fondos utilizados y determinar quiénes serían los verdaderos dueños de los bienes incautados.