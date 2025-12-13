Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

Política y Economía |Allanamientos en una mansión de Pilar adjudicada a presuntos testaferros del titular de la AFA

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama

Además incautaron motos y kartings. Se investiga una presunta maniobra de lavado de activos a través de una sociedad vinculada a dirigentes del fútbol argentino

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama

Algunos de los autos que fueron incautados durante los allanamientos / web

13 de Diciembre de 2025 | 03:05
Edición impresa

La Justicia federal secuestró 54 vehículos de alta gama y de colección durante un allanamiento realizado en una mansión ubicada en la localidad bonaerense de Villa Rosa, en el partido de Pilar. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación que busca determinar si la propiedad y los bienes hallados pertenecen a presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El operativo fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas (quien luego fue apartado de la investigación -ver aparte-) y se realizó en una vivienda que, según la denuncia, estaría vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a otros directivos de la entidad, a través de intermediarios.

Vehículos de lujo y de colección

Durante el allanamiento se hallaron 45 autos de lujo o de colección, siete motocicletas de alta cilindrada y dos kartings, todos almacenados en un galpón de grandes dimensiones dentro del predio. Según informaron fuentes judiciales, los vehículos figuran a nombre de la firma Real Central SRL y quedaron formalmente secuestrados para su posterior tasación.

Entre los rodados identificados hay varios Porsche, un Audi, un BMW, motocicletas Harley-Davidson y una Ferrari F430 Coupé, además de otros vehículos de colección cuya identificación aún está en proceso.

En el lugar trabajaron seis peritos designados por la Justicia —tres de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro— con el objetivo de tasar tanto los vehículos incautados como la propiedad. Además, por orden del magistrado, se dispuso la filmación y el registro fotográfico de todo el predio.

Desde el inicio de la investigación, la finca se encontraba bajo custodia de la Policía Federal Argentina, que había informado la existencia de al menos 59 vehículos registrados a nombre de la sociedad investigada.

LE PUEDE INTERESAR

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

LE PUEDE INTERESAR

Otro escándalo con una concejal libertaria

La investigación por lavado de activos

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Coalición Cívica, que advirtió sobre la posible utilización de la sociedad Real Central SRL como una “pantalla” para ocultar bienes de alto valor económico pertenecientes a terceros. La firma está a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes son investigados como presuntos testaferros.

Ambos tienen prohibido salir del país y registran la inhibición general de sus bienes y cuentas bancarias. Según la denuncia, ninguno de los dos tendría capacidad económica suficiente para adquirir una propiedad de esas características ni para justificar la tenencia de los vehículos secuestrados.

De acuerdo con los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires, el predio allanado —de más de 105.000 metros cuadrados— fue adquirido en 2017 por el exfutbolista Carlos Tevez. En 2023 pasó a manos de la empresa Malte SRL y, en mayo de 2024, fue comprado por Real Central SRL.

Según consta en la denuncia, la mansión cuenta con un haras con caballos árabes y de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto y múltiples instalaciones deportivas.

Otros allanamientos en Pilar

El procedimiento en Villa Rosa se suma a otros allanamientos realizados en un barrio privado de Pilar, donde la misma sociedad figura como propietaria de dos lotes. En esos operativos se secuestró documentación vinculada al pago de expensas y a movimientos societarios.

Además, el juez Rafecas ordenó allanar las oficinas administrativas del barrio privado Ayres Plaza, con el objetivo de profundizar la investigación sobre el origen de los fondos utilizados y determinar quiénes serían los verdaderos dueños de los bienes incautados.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos

Hay tres detenidos en la causa por presunto lavado

Apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga la mansión de Pilar
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

Trump, Clinton, Woody... El álbum de fotos maldito de Epstein

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Otro escándalo con una concejal libertaria

Con el uniforme puesto, Carlos Presti juró como ministro de Defensa
Espectáculos
“La Bayadera”: un tributo a su grandeza
Qué se sabe sobre la salud de Joaquín Levinton tras ser internado de urgencia
Se picó en la cocina: Yanina llegó a “MasterChef” y se enfrentó con La Joaqui
Agenda
Guía de cines
Policiales
Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones
VIDEO. Un accidente alteró la caravana pincha en UNO
Mateo Yagame: queda en suspenso una resolución
Información General
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana
Los números de la suerte del sábado 13 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza
Fue a la final 2024 y se quedó a vivir en Santiago
Nacho Fernández: No hubo acuerdo tras una primera reunión
River apura para sumar a Vera y a Prestianni

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla