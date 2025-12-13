Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

Policiales |Choque entre una moto y un auto frente al estadio

Un accidente alteró la caravana pincha en UNO

13 de Diciembre de 2025 | 02:00
Edición impresa

En medio del fervor por la salida de la caravana de micros de hinchas de Estudiantes rumbo a Santiago del Estero, donde el equipo disputará la final, un accidente de tránsito alteró la noche de ayer en una de las zonas más transitadas de La Plata.

El choque se produjo en la esquina de 1 y 55, frente al estadio Jorge Luis Hirschi, en un contexto marcado por el intenso movimiento vehicular y la masiva presencia de simpatizantes que se concentraban en el lugar para acompañar la partida de los micros.

Según pudo constatar EL DIA, el siniestro involucró a una motocicleta y un automóvil, que colisionaron sobre la avenida. Como se observa en el video registrado en el lugar, la moto quedó tendida sobre el asfalto, mientras que el auto sufrió importantes daños en su parte frontal, lo que evidencia la violencia del impacto.

Tras el choque, personal de emergencias médicas y agentes de tránsito acudieron rápidamente a la escena para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

anoche se produjo un accidente de tránsito en 1 y 55 / EL DIA

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

Trump, Clinton, Woody... El álbum de fotos maldito de Epstein

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Últimas noticias de Policiales

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo

Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones

Mateo Yagame: queda en suspenso una resolución
Espectáculos
“La Bayadera”: un tributo a su grandeza
Qué se sabe sobre la salud de Joaquín Levinton tras ser internado de urgencia
Se picó en la cocina: Yanina llegó a “MasterChef” y se enfrentó con La Joaqui
Agenda
Guía de cines
Información General
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana
Los números de la suerte del sábado 13 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Ciudad
VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho
La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago
El Tren Universitario viaja por la Ciudad a un cuarto de su capacidad
La UNLP distinguió a sus investigadores destacados
En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia
Deportes
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza
Fue a la final 2024 y se quedó a vivir en Santiago
Nacho Fernández: No hubo acuerdo tras una primera reunión
River apura para sumar a Vera y a Prestianni

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla