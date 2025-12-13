Un accidente alteró la caravana pincha en UNO

En medio del fervor por la salida de la caravana de micros de hinchas de Estudiantes rumbo a Santiago del Estero, donde el equipo disputará la final, un accidente de tránsito alteró la noche de ayer en una de las zonas más transitadas de La Plata.

El choque se produjo en la esquina de 1 y 55, frente al estadio Jorge Luis Hirschi, en un contexto marcado por el intenso movimiento vehicular y la masiva presencia de simpatizantes que se concentraban en el lugar para acompañar la partida de los micros.

Según pudo constatar EL DIA, el siniestro involucró a una motocicleta y un automóvil, que colisionaron sobre la avenida. Como se observa en el video registrado en el lugar, la moto quedó tendida sobre el asfalto, mientras que el auto sufrió importantes daños en su parte frontal, lo que evidencia la violencia del impacto.

Tras el choque, personal de emergencias médicas y agentes de tránsito acudieron rápidamente a la escena para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.